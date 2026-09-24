Carlos Fernando Galán se pronuncia sobre la muerte de Donovan Balanta tras procedimiento policial: “Estos deben ser sancionados”

Tras un procedimiento policial registrado en los límites de la localidad de Ciudad Bolívar, se registró la muerte de un hombre de 34 años, identificado como Donovan Balanta, quien habría recibido varias descargas eléctricas de un taser, aunque ya se encontraba sometido por las autoridades.

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El hecho ha causado diferentes reacciones por parte de la ciudadanía, reviviendo el debate sobre el uso de la fuerza por parte de algunas entidades. Este jueves, 24 de septiembre, Carlos Fernando Galán se pronunció sobre la tragedia. “Los hechos alrededor de la muerte de Donovan Balanta se deben aclarar por completo”, afirmó el mandatario.

En su mensaje, Galán aseguró que le dio toda su solidaridad a la familia del fallecido, además de recalcar que estas personas cuentan con todo el apoyo del distrito.

El alcalde explicó que el caso se presentó el domingo, durante un procedimiento adelantado por uniformados de la Policía de Soacha en la zona limítrofe con Ciudad Bolívar. De acuerdo con Galán, las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Balanta todavía son materia de investigación.

Por esta razón, el mandatario aseguró que pidió a las autoridades competentes acelerar las indagaciones para esclarecer lo sucedido. Asimismo, señaló que las entidades del distrito están disponibles para apoyar las investigaciones que permitan determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

El caso ya había generado acciones dentro de la institución policial, según informó Galán, el general Cristancho le comunicó el lunes que los uniformados que participaron en el procedimiento fueron separados de sus cargos por la Policía de Soacha.

La Policía Nacional confirmó previamente que durante la intervención fue utilizado un dispositivo de inmovilización eléctrica tipo taser. La institución también abrió una indagación disciplinaria para establecer las circunstancias del procedimiento y determinar la irregularidad que se habría presentado.

Mientras tanto, existen versiones diferentes sobre lo ocurrido. La familia de Balanta ha denunciado que el hombre habría sido golpeado y recibido descargas eléctricas cuando ya se encontraba reducido, mientras que la Policía ha señalado que presentó problemas repentinos de salud después de ingresar a las instalaciones policiales. La causa exacta de su muerte aún debe ser establecida por las autoridades pertinentes.

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Galán también hizo énfasis en que el respaldo a la labor de la Policía no significa que se deban pasar por alto posibles irregularidades. “Es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde afirmó que este tipo de situaciones no serán toleradas ni ocultadas y reiteró que el propósito de las investigaciones debe ser esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte de Donovan Balanta.