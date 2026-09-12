Balean a capitana indígena del resguardo Barranquillita en Guaviare: esto se sabe

Los hechos de violencia no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Este sábado 12 de septiembre, se conoció del atentado a bala contra Adriana Díaz Laverde, capitana indígena del resguardo Barranquillita, en Miraflores, Guaviare.

Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), rechazó lo sucedido por medio de su cuenta en la red social X.

“Gravísimo el atentado contra Adriana Díaz Laverde, capitana indígena del resguardo Barranquillita, en Miraflores, Guaviare, atacada a disparos en su propia casa. Los grupos armados deben respetar los territorios y la autonomía de los pueblos indígenas”, dijo.

Asimismo, indicó que “ningún fusil está por encima del gobierno propio ni de la vida de sus autoridades. La Defensoría ya había advertido el riesgo para las autoridades indígenas de Miraflores”.

En desarrollo...