Abelardo De La Espriella revela impresionante resultado de operativo contra Mordisco: “Vine a derrotarlos”

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la Operación Azarías que se llevó a cabo en los últimos días en el departamento del Guaviare en el que se afectó de forma considerable a la estructura de Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las Farc.
Según destacó De La Espriella, se trata de uno de los golpes más importantes que ha dado la fuerza pública en los últimos 12 años en contra de estas estructuras. “Es apenas el comienzo porque vamos por mas”, dijo.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que la Operación Azarías, en Guaviare, ha sido la más importante en los últimos 12 años: dejó 23 “terroristas” dados de baja y seis capturados, entre ellos, alias Víctor, el tercero al mando en la estructura comandada por Iván… pic.twitter.com/TSgtpc8QZ6— Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026
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