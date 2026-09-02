Abelardo De La Espriella revela impresionante resultado de operativo contra Mordisco: “Vine a derrotarlos”

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la Operación Azarías que se llevó a cabo en los últimos días en el departamento del Guaviare en el que se afectó de forma considerable a la estructura de Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las Farc.

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Según destacó De La Espriella, se trata de uno de los golpes más importantes que ha dado la fuerza pública en los últimos 12 años en contra de estas estructuras. “Es apenas el comienzo porque vamos por mas”, dijo.

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