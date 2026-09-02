24 horas contra el crimen: Abelardo De La Espriella anuncia capturas, sometimientos e incautación de droga

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un nuevo balance de las operaciones que adelantaron en las últimas 24 horas la Policía y las Fuerzas Militares en diferentes partes de Colombia.

Él empezó diciendo que los uniformados materializaron 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores de edad que estaban bajo el control de los delincuentes.

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También falleció un supuesto integrante del Clan del Golfo en desarrollo de una operación adelantada por la Fuerza Pública. En esa acción, ningún uniformado resultó afectado.

El jefe de Estado notificó que durante la jornada se golpeó con fuerza al narcotráfico y describió, uno a uno, los hallazgos que hicieron los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.

“3.316 kg de marihuana, 5 kg de cocaína, 25 kg de base de coca y 1.120 kg de hoja de coca, además de cinco laboratorios destruidos y miles de insumos y plántulas incautados”, comentó Abelardo De La Espriella.

Así las cosas, entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre, se lograron 12.575 capturas, 38.637 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.318 armas de fuego fuera de circulación y 1.089 hectáreas de coca erradicadas.

“El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra fuerza pública. Seguimos a la ofensiva, sin tregua contra el crimen. ¡Firme por la patria!“, agregó el primer mandatario.

Por otro lado, De La Espriella contó que la fuerza pública frustró una acción terrorista de la guerrilla del ELN en Cúcuta: se ubicó a tiempo un carro adecuado con artefactos explosivos que, presuntamente, se pensaba detonar en las calles de la región.

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En esa zona del país hay máxima alerta por posibles acciones criminales que estarían materializando los integrantes de este grupo armado ilegal. Las unidades de inteligencia trabajan para frustrar cualquier amenaza.