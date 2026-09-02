Inicia apoyo económico para damnificados del terremoto. Este será el monto que recibirán las familias

A través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD se inicia la entrega de ayudas económicas para las familias afectadas por el terremoto, cuyas viviendas fueron declaradas no habitables, pues fueron destruidas por el evento sísmico y se registraron en la lista única de damnificados.

Según confirmó la UNGRD, los hogares recibirán entre $787.907 y $1.050.543 mensuales, según la categoría del municipio al que pertenecen.

El acceso al beneficio, que será temporal, por tres meses, estará sujeto al cumplimiento del proceso de validación establecido para ordenar el plan de apoyo. De aquí que lo primero que se verificará será la anotación que hicieron los hogares en el RUD.

La expectativa es que las ayudas lleguen realmente a los colombianos que lo necesitan, es decir, que no aparezcan avivatos. Para ello, el director de la UNGRD hizo dos llamados, tanto a la comunidad como a los alcaldes de las zonas afectadas por el sismo.

En el caso de las familias, que serán las beneficiarias, pues no se entregarán ayudas individuales, Tamayo pidió que no entreguen información, pues ya se conocen casos de correos falsos pidiendo datos para los apoyos económicos.

Igualmente, Tamayo pidió que las alcaldías completen el cargue del RUD, de manera que las personas anotadas allí puedan acceder al beneficio en un momento tan complejo como el que viven los damnificados.

Además de estar registrados, las personas tendrán que certificar que habitaban en el lugar de los hechos.

David Santiago Tamayo, director de la UNGRD Foto: UNGRD / Cortesía

A cada quien según su necesidad

Dentro de las reglas establecidas, se destaca que, para los municipios de categorías 3 y 4, el apoyo será del 50 %, equivalente a $875.452,50.

Entre tanto, para los de categorías 5 y 6, corresponderá al 45 %, es decir, $787.907,25.

Los hogares beneficiarios ubicados en municipios de categorías 1 y 2, así como en distritos especiales, recibirán mensualmente el equivalente al 60 % de un salario mínimo mensual, es decir, $1.050.543.

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