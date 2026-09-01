Precio del dólar en las casas de cambio para el martes 1 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio, ya que mantener recursos en una moneda extranjera puede ayudar a reducir la exposición a las variaciones del peso colombiano.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

Quienes buscan comprar o vender dólares en efectivo tienen diferentes alternativas. Entre ellas se encuentran los establecimientos dedicados profesionalmente a la compra y venta de divisas, que comúnmente siguen siendo conocidos como casas de cambio.

Los precios pueden variar entre establecimientos y ciudades de acuerdo con las condiciones del mercado, la oferta y demanda de dólares, la disponibilidad de efectivo y las políticas comerciales de cada negocio.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

Para este martes 1 de septiembre de 2026, la TRM se ubica en $3.213,97 por dólar.

En el mercado de divisas en efectivo, las cotizaciones varían dependiendo de la ciudad. Estos son los precios promedio registrados:

Ciudad Venta Compra Spread Bogotá $3.194 $3.270 76 Cali $3.140 $3.310 170 Cartagena $3.000 $3.250 250 Cúcuta $3.200 $3.255 55 Medellín $3.094 $3.227 133 Pereira $3.180 $3.300 120

Según estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.200 por dólar, entre las ciudades incluidas en el reporte. Esto significa que es la plaza que ofrece, en promedio, más pesos por cada dólar a quienes buscan vender la divisa.

Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.227 por dólar, por lo que aparece como la ciudad con la cotización promedio más favorable para quienes buscan comprar dólares en efectivo.

Comportamiento del dólar

Para este martes 1 de septiembre, la referencia disponible muestra una TRM de $3.213,97, mientras que las cotizaciones promedio de venta en las principales ciudades se encuentran entre $3.227 y $3.310 por dólar.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:

Esto muestra que comprar dólares en efectivo puede implicar pagar un valor superior a la TRM, debido, entre otros factores, al margen comercial y a los costos asociados con la operación física de la divisa.

Casa de cambio Te compran Te venden Spread Amerikan Cash $3.220 $3.270 50 Cambios Kapital $3.180 $3.250* 70* Latin Cambios $3.200 $3.270 70 Punto Dollar $3.150 $3.320 170 Smart Exchange $3.200 $3.270 70

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.