Economía

Precio del dólar en las casas de cambio para el martes 1 de septiembre

Cada entidad establece el precio de compra y venta de la moneda.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

1 de septiembre de 2026 a las 3:16 p. m.
Precio del dólar en las casas de cambio.
Precio del dólar en las casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio, ya que mantener recursos en una moneda extranjera puede ayudar a reducir la exposición a las variaciones del peso colombiano.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

Quienes buscan comprar o vender dólares en efectivo tienen diferentes alternativas. Entre ellas se encuentran los establecimientos dedicados profesionalmente a la compra y venta de divisas, que comúnmente siguen siendo conocidos como casas de cambio.

Los precios pueden variar entre establecimientos y ciudades de acuerdo con las condiciones del mercado, la oferta y demanda de dólares, la disponibilidad de efectivo y las políticas comerciales de cada negocio.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

Para este martes 1 de septiembre de 2026, la TRM se ubica en $3.213,97 por dólar.

En el mercado de divisas en efectivo, las cotizaciones varían dependiendo de la ciudad. Estos son los precios promedio registrados:

CiudadVentaCompraSpread
Bogotá$3.194$3.27076
Cali$3.140$3.310170
Cartagena$3.000$3.250250
Cúcuta$3.200$3.25555
Medellín$3.094$3.227133
Pereira$3.180$3.300120

Según estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.200 por dólar, entre las ciudades incluidas en el reporte. Esto significa que es la plaza que ofrece, en promedio, más pesos por cada dólar a quienes buscan vender la divisa.

Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.227 por dólar, por lo que aparece como la ciudad con la cotización promedio más favorable para quienes buscan comprar dólares en efectivo.

Comportamiento del dólar

Para este martes 1 de septiembre, la referencia disponible muestra una TRM de $3.213,97, mientras que las cotizaciones promedio de venta en las principales ciudades se encuentran entre $3.227 y $3.310 por dólar.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:

Esto muestra que comprar dólares en efectivo puede implicar pagar un valor superior a la TRM, debido, entre otros factores, al margen comercial y a los costos asociados con la operación física de la divisa.

Casa de cambioTe compranTe vendenSpread
Amerikan Cash$3.220$3.27050
Cambios Kapital$3.180$3.250*70*
Latin Cambios$3.200$3.27070
Punto Dollar$3.150$3.320170
Smart Exchange$3.200$3.27070

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.