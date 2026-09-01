Precio del dólar en las casas de cambio para el martes 1 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio, ya que mantener recursos en una moneda extranjera puede ayudar a reducir la exposición a las variaciones del peso colombiano.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.
Quienes buscan comprar o vender dólares en efectivo tienen diferentes alternativas. Entre ellas se encuentran los establecimientos dedicados profesionalmente a la compra y venta de divisas, que comúnmente siguen siendo conocidos como casas de cambio.
Los precios pueden variar entre establecimientos y ciudades de acuerdo con las condiciones del mercado, la oferta y demanda de dólares, la disponibilidad de efectivo y las políticas comerciales de cada negocio.
Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa
Para este martes 1 de septiembre de 2026, la TRM se ubica en $3.213,97 por dólar.
En el mercado de divisas en efectivo, las cotizaciones varían dependiendo de la ciudad. Estos son los precios promedio registrados:
|Ciudad
|Venta
|Compra
|Spread
|Bogotá
|$3.194
|$3.270
|76
|Cali
|$3.140
|$3.310
|170
|Cartagena
|$3.000
|$3.250
|250
|Cúcuta
|$3.200
|$3.255
|55
|Medellín
|$3.094
|$3.227
|133
|Pereira
|$3.180
|$3.300
|120
Según estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.200 por dólar, entre las ciudades incluidas en el reporte. Esto significa que es la plaza que ofrece, en promedio, más pesos por cada dólar a quienes buscan vender la divisa.
Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.227 por dólar, por lo que aparece como la ciudad con la cotización promedio más favorable para quienes buscan comprar dólares en efectivo.
Comportamiento del dólar
Para este martes 1 de septiembre, la referencia disponible muestra una TRM de $3.213,97, mientras que las cotizaciones promedio de venta en las principales ciudades se encuentran entre $3.227 y $3.310 por dólar.
Precio del dólar por casa de cambio
Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:
Esto muestra que comprar dólares en efectivo puede implicar pagar un valor superior a la TRM, debido, entre otros factores, al margen comercial y a los costos asociados con la operación física de la divisa.
|Casa de cambio
|Te compran
|Te venden
|Spread
|Amerikan Cash
|$3.220
|$3.270
|50
|Cambios Kapital
|$3.180
|$3.250*
|70*
|Latin Cambios
|$3.200
|$3.270
|70
|Punto Dollar
|$3.150
|$3.320
|170
|Smart Exchange
|$3.200
|$3.270
|70
Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.