Precio del dólar en casas de cambio este 26 de agosto en Colombia

Invertir en dólares es una de las alternativas para resguardar el patrimonio, dado que tener dinero en esta divisa puede protegerlo frente a la devaluación local y permite diversificar el portafolio en una de las monedas más fuertes del mundo.
En Colombia, especialmente, la moneda ha registrado una tendencia a la baja, por lo que muchos se han interesado en su comportamiento.
El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la fijación de precios de productos básicos y la estabilidad de la economía nacional.
Quienes desean comprar dólares tienen varias alternativas para hacerlo. Sin embargo, una opción viable y sencilla consiste en adquirirlos en casas de cambio, que son establecimientos especializados en este tipo de transacciones.
Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda en las casas de cambio del país, según un promedio realizado por el siguiente portal.
Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 26 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,063.50 y de venta de $3,203.00.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,150
|3,216
|86
|Cali
|3,110
|3,325
|280
|Cartagena
|3,000
|3,250
|250
|Cúcuta
|3,160
|3,220
|50
|Medellín
|3,047
|3,189
|144
|Pereira
|3,050
|3,200
|200
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Martes 25 de agosto de 2026
|3,063.5
|$3,203
|3.056.
|Lunes 24 de agosto de 2026
|3063.5
|3203
|3048.12
|Domingo 23 de agosto de 2026
|3063.5
|3203
|3048.12
|Sábado 22 de agosto de 2026
|3061.76
|3187.06
|3048.12
|Viernes 21 de agosto de 2026
|3069.69
|3190
|3062.96
|Jueves 20 de agosto de 2026
|3078.75
|3196.25
|3053.48
|Miércoles 19 de agosto de 2026
|3072.5
|3207.19
|3098.79
|Martes 18 de agosto de 2026
|3138.5
|3278
|3128.65
|Lunes 17 de agosto de 2026
|3176.76
|3295.29
|3128.65
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,170
|3,200
|60
|Cambios Kapital
|3,180
|3,220
|20
|Latin Cambios
|3,150
|3,210
|80
|Punto Dollar
|3,100
|3,240
|180
|Smart Exchange
|3,150
|3,190
|90
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.