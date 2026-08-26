Precio del dólar en casas de cambio este 26 de agosto en Colombia

Invertir en dólares es una de las alternativas para resguardar el patrimonio, dado que tener dinero en esta divisa puede protegerlo frente a la devaluación local y permite diversificar el portafolio en una de las monedas más fuertes del mundo.

Así abrió el dólar este miércoles: la divisa repunta y sube más de 25 pesos

En Colombia, especialmente, la moneda ha registrado una tendencia a la baja, por lo que muchos se han interesado en su comportamiento.

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la fijación de precios de productos básicos y la estabilidad de la economía nacional.

La cotización del dólar puede variar durante la jornada de acuerdo con el comportamiento de los mercados internacionales y la oferta y demanda de divisas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Quienes desean comprar dólares tienen varias alternativas para hacerlo. Sin embargo, una opción viable y sencilla consiste en adquirirlos en casas de cambio, que son establecimientos especializados en este tipo de transacciones.

Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda en las casas de cambio del país, según un promedio realizado por el siguiente portal.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 26 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,063.50 y de venta de $3,203.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,150 3,216 86 Cali 3,110 3,325 280 Cartagena 3,000 3,250 250 Cúcuta 3,160 3,220 50 Medellín 3,047 3,189 144 Pereira 3,050 3,200 200

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Para quienes compran o venden dólares en casas de cambio, conocer la tasa de referencia permite comparar las diferentes cotizaciones disponibles en el mercado. Foto: NurPhoto via AFP

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 25 de agosto de 2026 3,063.5 $3,203 3.056. Lunes 24 de agosto de 2026 3063.5 3203 3048.12 Domingo 23 de agosto de 2026 3063.5 3203 3048.12 Sábado 22 de agosto de 2026 3061.76 3187.06 3048.12 Viernes 21 de agosto de 2026 3069.69 3190 3062.96 Jueves 20 de agosto de 2026 3078.75 3196.25 3053.48 Miércoles 19 de agosto de 2026 3072.5 3207.19 3098.79 Martes 18 de agosto de 2026 3138.5 3278 3128.65 Lunes 17 de agosto de 2026 3176.76 3295.29 3128.65

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,170 3,200 60 Cambios Kapital 3,180 3,220 20 Latin Cambios 3,150 3,210 80 Punto Dollar 3,100 3,240 180 Smart Exchange 3,150 3,190 90

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.