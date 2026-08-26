Economía

Precio del dólar en casas de cambio este 26 de agosto en Colombia

Las casas de cambio cuentan con diferentes valores de comercialización.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

26 de agosto de 2026 a las 3:17 p. m.
Precio del dólar en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Invertir en dólares es una de las alternativas para resguardar el patrimonio, dado que tener dinero en esta divisa puede protegerlo frente a la devaluación local y permite diversificar el portafolio en una de las monedas más fuertes del mundo.

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En Colombia, especialmente, la moneda ha registrado una tendencia a la baja, por lo que muchos se han interesado en su comportamiento.

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la fijación de precios de productos básicos y la estabilidad de la economía nacional.

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La cotización del dólar puede variar durante la jornada de acuerdo con el comportamiento de los mercados internacionales y la oferta y demanda de divisas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Quienes desean comprar dólares tienen varias alternativas para hacerlo. Sin embargo, una opción viable y sencilla consiste en adquirirlos en casas de cambio, que son establecimientos especializados en este tipo de transacciones.

Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda en las casas de cambio del país, según un promedio realizado por el siguiente portal.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 26 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,063.50 y de venta de $3,203.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,1503,21686
Cali3,1103,325280
Cartagena3,0003,250250
Cúcuta3,1603,22050
Medellín3,0473,189144
Pereira3,0503,200200

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Para quienes compran o venden dólares en casas de cambio, conocer la tasa de referencia permite comparar las diferentes cotizaciones disponibles en el mercado. Foto: NurPhoto via AFP
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 25 de agosto de 20263,063.5$3,2033.056.
Lunes 24 de agosto de 20263063.532033048.12
Domingo 23 de agosto de 20263063.532033048.12
Sábado 22 de agosto de 20263061.763187.063048.12
Viernes 21 de agosto de 20263069.6931903062.96
Jueves 20 de agosto de 20263078.753196.253053.48
Miércoles 19 de agosto de 20263072.53207.193098.79
Martes 18 de agosto de 20263138.532783128.65
Lunes 17 de agosto de 20263176.763295.293128.65

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,1703,20060
Cambios Kapital3,1803,22020
Latin Cambios3,1503,21080
Punto Dollar3,1003,240180
Smart Exchange3,1503,19090

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.