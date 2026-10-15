Industria de plásticos, envases y empaques cerró rueda de negocios por más de US$3 millones

La industria colombiana de plásticos, envases y empaques cerró recientemente una rueda de negocios en el marco de ColombiaPlast con un total de US$3 millones en transacciones inmediatas y un saldo acumulado de expectativas comerciales que alcanzó los US$4,7 millones.

¿Para dónde va la industria de los plásticos en Colombia? Expertos analizaron los retos y las oportunidades del sector

De acuerdo con el informe oficial del encuentro organizado por ProColombia, en alianza con Corferias y Acoplásticos, el volumen de acuerdos pactados en el lugar superó en US$1 millón los resultados registrados en la edición de 2024, evidenciando un repunte en la demanda internacional por este tipo de productos.

Las proyecciones de compra y acuerdos de negocio del sector alcanzaron los US$930.000 para el periodo de uno a tres meses; en el mediano plazo, correspondiente al periodo entre tres y seis meses, el monto proyectado sumó US$2 millones, mientras que las intenciones de compra pactadas a más de seis meses alcanzaron los US$1,7 millones.

Esta rueda de negocios reunió en Bogotá a más de 50 empresas exportadoras provenientes de seis departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.

Las compañías colombianas sostuvieron cerca de 150 reuniones con 20 compradores internacionales procedentes de 11 mercados de la región: Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

El desempeño registrado en esta plataforma comercial responde a la trayectoria reciente del sector de plásticos, envases y empaques en el comercio exterior. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2025 las exportaciones colombianas de envases y empaques alcanzaron un valor cercano a los US$400 millones, lo que representó un incremento de 9 % en comparación con el consolidado de 2024. Con este volumen de ventas externas, la industria se ubicó en el quinto lugar de participación dentro de la cadena de químicos y ciencias de la vida del país.

Al analizar la estructura de los despachos al exterior, el subsector de envases y empaques de plástico abarca 64 % del total exportado por el gremio, manteniendo una presencia comercial sostenida en cerca de 70 mercados globales.

En un espectro más amplio, la oferta nacional de empaques abastece a un total de 86 destinos en todo el mundo, siendo Estados Unidos y Ecuador los principales receptores de estos productos colombianos.

Durante el último quinquenio, las exportaciones acumuladas de este sector productivo superaron los US$1.800 millones, consolidando su peso en la balanza comercial de manufacturas no minero-energéticas.