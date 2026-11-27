El Gobierno nacional hizo oficial el nombramiento de Alberto Mario Vergara Puccini como nuevo presidente de Fiduprevisora para asumir la dirección de la sociedad en reemplazo de Andrés Cervantes, quien se desempeñaba como presidente encargado desde agosto.

Gobierno de De La Espriella pone fin a 36 años de contrato con Fiduprevisora en el Fomag

Esta designación se formalizó mediante el Decreto 1819 del 26 de noviembre de 2026, emitido por el MinHacienda y firmado por el jefe de esta cartera, Miguel Gómez Martínez. El nombramiento tiene efecto inmediato.

¿Quién es Alberto Vergara?

Alberto Vergara Puccini es abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en Leyes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago.

Vergara Puccini tiene una década de experiencia en el sector financiero y legal. Trabajó como asesor legal de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial; fue abogado asociado en la firma Holland & Knight y asesor de Fiduciaria Bogotá.

También trabajó como asesor y tutor en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y fue docente del Rosario y la Javeriana.

La designación se formalizó mediante el Decreto 1819 del 26 de noviembre de 2026, emitido por el MinHacienda. Foto: Colprensa

¿Qué pasó con Fiduprevisora?

Recientemente, el Gobierno de De La Espriella decidió no renovar el contrato de fiducia que tenía Fiduprevisora para la administración de los recursos del Fomag, el cual venció el 31 de octubre de este año tras 36 años de vigencia.

De acuerdo con el MinEducación, la decisión se tomó tras identificar hallazgos de carácter financiero, jurídico y operativo que afectaban la prestación de los servicios de salud de los docentes en Colombia.

La ministra de Educación, Ilva Hoyos, calificó esta decisión de la nueva administración como de “carácter histórico” con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores del magisterio.