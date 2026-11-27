Un asistente de inteligencia artificial que recomienda dónde comprar un producto genera confianza entre los colombianos, pero permitirle ejecutar transacciones sin autorización para cada operación todavía despierta resistencia. Así lo revela el primer Índice de Confianza en Pagos Digitales 2026, elaborado por Rapyd, que evaluó la percepción de los usuarios frente a distintos niveles de intervención de esta tecnología.

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El estudio planteó tres escenarios hipotéticos para medir la confianza y la comodidad de los consumidores. En el primero, en el que un asistente compara vendedores y recomienda la alternativa más conveniente según el precio, las condiciones de pago y el perfil financiero del usuario, el 48 % manifestó mucha confianza.

En un segundo escenario, en el que un agente de inteligencia artificial prepara la transacción para que la persona la revise y apruebe antes de ejecutarla, el 42 % expresó mucha confianza. Sin embargo, cuando la tecnología tiene autonomía para realizar pagos dentro de límites previamente autorizados, sin solicitar aprobación para cada operación, la percepción cambia: el 42 % manifestó sentirse muy incómodo, frente a un 32 % que estaría muy cómodo.

La transferencia es el medio de pago más utilizado. Foto: Tiendanube

Los resultados muestran que la disposición a utilizar estas herramientas está relacionada con el nivel de control que conserva el usuario sobre su dinero. La diferencia entre recibir una recomendación y delegar completamente la ejecución de una transacción sigue siendo significativa.

El informe también evaluó otros aspectos de los pagos digitales. La protección de los datos personales y financieros fue la principal prioridad para confiar en estas operaciones, con un 30 % de las primeras menciones. Por su parte, las billeteras digitales obtuvieron el mayor nivel de confianza entre las alternativas evaluadas, con una calificación de 8,3 sobre 10.

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En el resultado general, Colombia obtuvo 75,8 puntos sobre 100 en el Índice de Confianza en Pagos Digitales, que contempla cinco dimensiones: experiencia de pago, seguridad y procesamiento, nuevas alternativas, agentes de inteligencia artificial y pagos internacionales.

La investigación fue realizada para Rapyd por AdverPR y OH! Panel, mediante una encuesta en línea a 660 usuarios de pagos digitales, entre los 20 y 65 años, entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 2026. La compañía aclaró que los escenarios relacionados con inteligencia artificial son hipotéticos y que el puntaje general corresponde a un indicador compuesto, no al porcentaje de colombianos que confían en los pagos digitales.