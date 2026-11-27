El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin, aseguró que en un mes firmará el acuerdo con Estados Unidos para eliminar los aranceles que este país le impuso a Colombia en julio de 2026.

Se trata de un gravamen impuesto por la administración de Donald Trump bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una investigación sobre las medidas adoptadas por 60 economías para impedir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

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Según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el 20,8 % de las exportaciones colombianas a Estados Unidos está sujeto a este arancel, que es de 12,5 %. En el grupo de los afectados están las flores, cuyo principal mercado es justamente Estados Unidos.

“Vamos a firmar el acuerdo comercial recíproco el próximo mes con Estados Unidos. Lo que El Salvador, Guatemala y Honduras hicieron en dos años, Colombia lo va a hacer en cuatro meses. ¿Por qué? Porque hay confianza”, anunció Amín ante el auditorio de la versión 23 del Congreso de la Cámara de Infraestructura-CCI—, que se realiza en Cartagena.

El ministro señaló que Estados Unidos sabe lo que significa Colombia en Latinoamérica y además “valora a nuestro país”.

Además de las flores, otros productos colombianos que actualmente pagan el arancel del 12,5 % son textiles y confecciones, confitería y chocolates, alimentos procesados y cosméticos.

En contraste, entre los principales productos exceptuados del gravamen figuran el café, el petróleo, el oro, el banano, el aguacate y determinados tipos de azúcar.

El ministro Mauricio Gómez, al participar en un panel del congreso de la CCI en Cartagena. Foto: CCI

El Gobierno busca eliminar ese recargo del 12,5 % y recuperar las condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense establecidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde mayo de 2012.

Un paso en esa dirección fue la expedición del Decreto 1444 del 28 de septiembre de 2026, mediante el cual Colombia prohibió la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

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Vale la pena aclarar que este acuerdo no busca la eliminación de todos los aranceles para exportar a EE. UU., pues existen otros gravámenes sectoriales cuyo retiro no está confirmado.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Colombia, con una participación del 27,9 % en el total de las ventas externas del país. Las exportaciones colombianas a ese destino alcanzaron 11.813,2 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 5,8 % frente al mismo periodo de 2025.