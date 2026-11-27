La Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Desarrollo Alemán KfW suscribieron una carta de intención para impulsar los estudios de factibilidad de la futura Línea 4 del Metro de Bogotá, cuyo trazado preliminar se extiende por la autopista Norte, entre las calles 100 y 245.

Nuevo paso para la Segunda Línea del Metro de Bogotá: estas son las tres empresas avaladas para presentar la licitación

El acuerdo se firmó durante el Congreso Nacional de la Infraestructura 2026, realizado esta semana en Cartagena, y contempla un aporte no reembolsable de hasta 800.000 euros de la cooperación alemana para financiar parte de la primera fase de los estudios del proyecto.

Estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Según lo establecido en el memorando de entendimiento, esta etapa tendrá un presupuesto de hasta $8.453 millones. La financiación provendría de tres fuentes: los recursos de la cooperación alemana, un aporte de hasta $2.011 millones del Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura Colombia (PAPIC), administrado por la FDN, y hasta $4.745 millones que gestionaría la Empresa Metro de Bogotá.

La primera fase de los estudios está prevista entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027. Durante ese periodo se desarrollarán el prediseño y los estudios preliminares del corredor metroferroviario, con el propósito de establecer las condiciones técnicas necesarias para continuar con la estructuración de la iniciativa.

Gobierno De La Espriella financiará estudios de la línea 4 del metro de Bogotá: esto dijo el presidente

Una vez concluida esta etapa, el proyecto avanzaría hacia una segunda fase, en la que se profundizarían los estudios de ingeniería. Este proceso permitiría contar con información técnica más precisa para evaluar las condiciones de desarrollo de la línea y sus requerimientos de inversión.

Imagen de cómo avanza la primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

La estructuración también contempla la posibilidad de avanzar hacia un proceso de cofinanciación con el Gobierno nacional, una vez que se disponga de los estudios y elementos técnicos necesarios.

La Línea 4 forma parte de los proyectos de expansión de la infraestructura de transporte de Bogotá. Su trazado preliminar comprende un corredor de la autopista Norte, entre las calles 100 y 245, en el norte de la capital.

Con la firma de la carta de intención, las tres entidades establecieron un marco de cooperación para financiar y desarrollar los estudios iniciales que permitirán determinar la viabilidad y las características técnicas del proyecto.