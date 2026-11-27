La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) advirtió sobre posibles riesgos en la continuidad del servicio de gas natural en Colombia, debido a desbalances en las condiciones de operación de los gasoductos del país. Por esta situación, anunció que reforzará las acciones de vigilancia y control sobre los agentes que participan en el sistema de transporte.

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Según el monitoreo realizado el 26 de noviembre de 2026, el Sistema Nacional de Transporte (SNT) opera bajo condiciones de alta exigencia, escenario que podría generar interrupciones en el suministro para los usuarios.

La Superservicios intensifica la vigilancia al sistema de transporte de gas natural tras identificar desbalances operativos que requieren atención para prevenir afectaciones al servicio. La entidad solicita a las empresas transportadoras y comercializadoras cumplir las condiciones de operación y actuar con responsabilidad para prevenir interrupciones que afecten a los usuarios. En la Patria Milagro trabajamos por servicios públicos confiables y una vigilancia oportuna. 📄 Lea el comunicado completo. — Superservicios (@Superservicios) November 27, 2026

La entidad señaló que identificó empresas que están tomando de las redes cantidades de gas superiores a las que habían planeado y solicitado inicialmente para atender la demanda. Esta situación puede afectar el equilibrio operativo del sistema y comprometer la prestación continua del servicio.

En ese contexto, la Superservicios recordó a los agentes transportadores y comercializadores que, de acuerdo con la Resolución CREG 080 de 2019, deben mantener la disciplina operativa del sistema y cumplir las condiciones establecidas para evitar afectaciones en el suministro.

“La Superintendencia recuerda a los agentes transportadores y comercializadores su deber de mantener la disciplina operativa del Sistema para evitar la interrupción del servicio”, indicó la entidad en el comunicado.

Como parte de las medidas para prevenir afectaciones, la entidad solicitó a las empresas atender las instrucciones operativas impartidas por los transportadores y adoptar prácticas de operación responsables y diligentes.

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Asimismo, reiteró que los agentes deben actuar con responsabilidad y transparencia en la gestión de las redes, con el propósito de contribuir al equilibrio del sistema y garantizar la continuidad del suministro.

La entidad señaló que seguirá realizando labores de supervisión. Foto: Foto 1: Superservicios. Foto 2: Adobe Stock

La Superintendencia informó que continuará revisando diariamente el comportamiento del mercado y requiriendo información a las empresas para hacer seguimiento a las condiciones de operación.

También advirtió que, cuando identifique posibles incumplimientos de las disposiciones vigentes, adelantará las acciones de control y aplicará las medidas correspondientes, dentro del ámbito de sus competencias.

El organismo señaló que estas actuaciones hacen parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios públicos domiciliarios, con las que busca proteger a los usuarios y verificar que se cumplan las condiciones regulatorias para la prestación del servicio de gas natural.