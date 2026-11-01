Termina otro racionamiento de gas en Colombia, pero el país sigue dependiendo de una sola regasificadora

El Ministerio de Minas y Energía anunció el levantamiento de la limitación programada de gas natural que se había establecido por una falla técnica en la terminal de regasificación de Spec LNG, ubicada en Cartagena. La decisión comenzó a regir a las 11:59 de la noche del sábado 31 de octubre.

Mediante la Resolución 40596 de 2026, el Gobierno declaró superada la contingencia y puso fin a las medidas extraordinarias adoptadas para garantizar el suministro de gas natural mientras se adelantaban las reparaciones.

Planta de Spec vuelve a operar a plena capacidad tras falla que provocó racionamiento de gas

La decisión se produjo después de que Spec LNG confirmara la recuperación de su capacidad disponible de regasificación de 533 millones de pies cúbicos diarios, tras concluir anticipadamente los trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación.

Durante la intervención, la terminal había operado con una capacidad reducida de 400 millones de pies cúbicos diarios, lo que obligó a adoptar restricciones temporales para administrar el suministro.

La regasificadora Spec LNG, ubicada en Cartagena, tiene una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos de Gas Natural Licuado. Foto: Corficolombiana

Según el Ministerio, durante la contingencia se garantizó el abastecimiento de la demanda esencial, que comprende hogares, hospitales, colegios y otros usuarios prioritarios.

Con el levantamiento de la medida, se restablecen las condiciones ordinarias de operación del mercado, incluidas las reglas habituales de abastecimiento y comercialización del gas natural.

La terminal de Spec LNG había enfrentado otra contingencia operativa en septiembre, que también llevó a adoptar restricciones temporales.

Gobierno fijó plazo definitivo para ejecutar medidas preventivas para enfrentar el riesgo de un apagón por el fenómeno de El Niño

El Ministerio señaló que continuará vigilando las condiciones de abastecimiento para detectar posibles dificultades en el suministro y transporte del combustible.

La decisión elimina las restricciones impuestas por esta última falla técnica, aunque no resuelve los problemas estructurales de disponibilidad de gas natural que enfrenta Colombia.

Spec es la única planta regasificadora que tiene Colombia y cumple un papel vital para los generadores térmicos. Foto: CORTESÍA TEBSA / PROMIGAS

Colombia enfrenta un déficit estructural de gas natural por la caída de la producción nacional, el agotamiento de las reservas y la falta de nuevos proyectos capaces de compensar esa disminución. Según Campetrol, las reservas probadas se redujeron 16,8 % en 2025, hasta 1.717 gigapies cúbicos, y alcanzan para 5,9 años al ritmo actual de producción.

Esta situación disparó las importaciones. La misma fuente indica que en agosto ingresaron 341,4 millones de pies cúbicos diarios, un 126,9 % más que un año atrás, equivalentes al 32,3 % del gas comercializado en el país. En los primeros ocho meses de 2026, la participación promedio de las importaciones fue del 26,1 %, frente al 17,4 % del mismo periodo de 2025.

La dependencia externa enfrenta otro problema: Colombia solo cuenta con una terminal de regasificación operativa, Spec LNG. Aunque su capacidad se amplió recientemente de 475 a 533 millones de pies cúbicos diarios, ha sufrido dos contingencias técnicas recientes.