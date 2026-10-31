Gremio de juegos de azar alista contrapropuesta a proyecto de Ley de Rescate Económico

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) anunció que preparará una contrapropuesta tributaria frente al proyecto de Ley de Rescate Económico radicado por el Ejecutivo el pasado jueves 28 de octubre, el cual contempla una tarifa del 30 % sobre las ganancias ocasionales y el cobro del IVA del 19 % sobre los depósitos en línea para apuestas en línea y juegos de azar digitales.

Estos serían los nuevos impuestos que incluirá la Ley de Rescate Económico

A través de un pronunciamiento oficial, el gremio aclaró que no se niega a tributar ni desconoce las necesidades fiscales del país; sin embargo, advirtió que cualquier ajuste debe garantizar la viabilidad de las empresas formales para no comprometer los aportes que el sector transfiere directamente al sistema de salud.

¿Qué plantearía la contrapropuesta de Fecoljuegos?

El gremio recalcó que las plataformas de juegos online y los casinos o juegos localizados manejan dinámicas y estructuras de costos sustancialmente distintas.

Por esta razón, solicitaron a la cartera económica que las nuevas obligaciones no se midan con el mismo rasero y que se reconozcan las realidades operativas de cada segmento, con el fin de alcanzar un recaudo “justo, sustentado y proporcional”.

Por el momento, Fecoljuegos no ha hecho públicas las tarifas ni los porcentajes específicos que pondrá sobre la mesa, ya que su equipo técnico se encuentra estructurando y modelando la iniciativa antes de presentarla formalmente ante el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas del Congreso.

Fecoljuegos insistió en que el debate legislativo no debe centrarse en elevar los impuestos a los operadores formales, sino en implementar medidas contundentes contra el juego ilegal. Foto: Getty Images

Lo que está en riesgo, según Fecoljuegos

La Federación advirtió que, si los nuevos gravámenes asfixian la operación legal de los juegos de azar, los recursos que la industria transfiere al régimen de salud pública se verán directamente perjudicados.

Asimismo, alertó que una carga impositiva desproporcionada pondría en peligro la estabilidad del empleo formal y la atracción de capitales en el país.

Por otra parte, desde Fecoljuegos recordaron las cargas heredadas del sector: “La Federación de Juegos recordó que la industria ha enfrentado sucesivos cambios tributarios y que, a su juicio, los gravámenes adoptados durante el Gobierno anterior no estuvieron acompañados de una justificación técnica suficiente sobre su impacto en la sostenibilidad del sector”.

Frente a este panorama, el gremio insistió en que el debate legislativo no debe centrarse en elevar los impuestos a los operadores formales, sino en implementar medidas contundentes contra el juego ilegal, advirtiendo que una sobrecarga tributaria a la industria regulada solo terminaría estimulando el mercado clandestino.