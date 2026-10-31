El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Velásquez, presentó un balance operativo sobre las incautaciones realizadas desde el inicio del actual gobierno y anunció un paquete de medidas orientado a fiscalizar activos en el exterior, transacciones con criptoactivos y combatir el desvío de insumos hacia el narcotráfico.

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De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por Velásquez, desde el comienzo de la actual administración hasta el 11 de octubre, la entidad ejecutó 4.259 aprehensiones de mercancía ilegal valoradas en más de $ 151.000 millones.

Este resultado representa un incremento del 82,6 % en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior, cuando los decomisos alcanzaron casi 83.000 millones de pesos.

“Prácticamente con el mismo número de operativos, hoy estamos golpeando cargamentos de mucho mayor valor, llegamos más lejos y con más precisión”, señaló el director de la entidad.

Los sectores económicos con mayores aprehensiones han sido textiles y confecciones, cigarrillos y productos de tabaco, así como maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos. Las acciones de control se han concentrado principalmente en ciudades estratégicas como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Maicao e Ipiales.

El resultado representa un incremento del 82,6 % en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior. Foto: Colprensa.

¿Cuáles serían las nuevas medidas para combatir evasión y contrabando?

Velásquez también anunció que la Dian presentará iniciativas de carácter normativo en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la República, con el propósito de actualizar el marco legal frente a los retos de la cibercriminalidad, el delito transnacional y las complejas estructuras delictivas.

La estrategia institucional para fortalecer los ingresos del país se estructuraría en tres frentes de acción. El primero corresponde a la recuperación de cartera, enfocado en priorizar las gestiones de cobro e incentivar la normalización voluntaria de obligaciones tributarias.

El segundo frente aborda la lucha frontal contra la evasión mediante fiscalización analítica, la cual contempla el cruce de facturación electrónica, documentos electrónicos, información exógena, datos de activos en el exterior procedentes de diversas jurisdicciones y operaciones con criptoactivos para sancionar la evasión y el contrabando.

El tercer frente se concentra en la facilitación y la cultura tributaria, orientado a simplificar los trámites para los contribuyentes.

De forma paralela, la entidad señaló que reforzará el control sobre la cadena logística del narcotráfico y sus delitos conexos, vigilando tránsitos no autorizados de precursores químicos y gasolina destinados a la producción de narcóticos, medicamentos desviados para la elaboración de drogas sintéticas, maquinaria amarilla, drones, exportaciones ficticias y la extracción y tráfico ilegal de oro y minerales estratégicos.