“Recibimos unas cifras infladas”: MinComercio sobre los datos de turismo entregados por el gobierno Petro

Durante la entrega de la primera fase del Gran Malecón del Mar en Cartagena, el ministro de Comercio denunció que su cartera recibió cifras ‘infladas’ de la administración de Gustavo Petro sobre el sector turístico.

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Según señaló el jefe de la cartera comercial en su intervención, los récords de dinamismo turístico anunciados por el gobierno anterior no existieron y se entregaron cifras de visitantes infladas.

“En 2024 llegaron 300.000 visitantes menos que los registrados oficialmente”, dijo el ministro.

Además, alertó sobre la caída del 16 % en el turismo receptivo en 2025, pese a que fue el año de mayor gasto en promoción, de acuerdo con las cifras consultadas por su equipo de trabajo. Asimismo, señaló que este año se han registrado cinco meses consecutivos de caídas mensuales en este indicador, con una reducción cercana al 4,6 % con corte a agosto.

“Mientras el gobierno anterior duplicaba su gasto en promoción internacional, las cifras de ocupación hotelera, empleos, ingresos reales y el valor agregado del PIB acumulaban meses y meses de comportamiento negativo”, dijo Gómez Amín.

Ministro Mauricio Gómez Amín. Foto: MinComercio.

Asimismo, el ministro denunció presuntas contrataciones exprés e irregularidades en Fontur. Gómez Amín dijo que durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, esta entidad suscribió 148 contratos por más de $125.000 millones.

Por ello, esta información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y se sumó a las alertas previas del ‘Libro de la Verdad’ de esta administración.