Se acerca fin de año y con él la oportunidad de hacer planes diferentes en torno a las tradiciones navideñas. Para muchas personas, diciembre se asocia con las celebraciones en familia, los viajes, los regalos y las reuniones alrededor de la mesa.

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También es un momento para descansar, salir y hacer planes distintos, pero que permitan disfrutar de esas fechas especiales. Este año, esa tradición tendrá una nueva forma de vivirse muy cerca de Bogotá, en el municipio de Tenjo.

Allí habrá una representación alrededor del pesebre, una experiencia cultural, artística y familiar, con escenarios inspirados en los relatos bíblicos, personajes, muestras gastronómicas y espacios dedicados a los emprendimientos locales.

La iniciativa, denominada El Pesebre de Tenjo, tendrá lugar en el Lote Las Palmas, a la entrada del municipio por la vía que conduce a Tabio. Este espacio, conocido por ser escenario de ferias, conciertos y diferentes celebraciones, albergará un recorrido temático que irá más allá de las tradicionales figuras navideñas.

En Tnejo se vivirá diciembre de una forma diferente. Foto: Alcaldía de Tenjo.

Los visitantes podrán transitar por ambientes recreados a partir de lugares emblemáticos de los relatos bíblicos, como Belén, Jerusalén y Egipto, en una puesta en escena que combinará ambientación, interpretación artística y actividades para compartir en familia.

La propuesta también contempla una zona comercial en la que tendrán protagonismo la gastronomía, las artesanías y otros productos de la región. Con ello, sus organizadores buscan que la celebración no solo convoque a los visitantes, sino que se convierta en una vitrina para los emprendedores y comerciantes del municipio, en una de las temporadas de mayor movimiento económico del año.

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Ubicado a 44 kilómetros de Bogotá, Tenjo se caracteriza por su tradición campesina, sus expresiones artesanales y una oferta gastronómica que hace parte de su identidad. De acuerdo con la Alcaldía Municipal, estos elementos, junto con su patrimonio cultural y sus paisajes naturales, han contribuido al desarrollo de su actividad turística.

Ricardo Rincón, director general de El Pesebre de Tenjo, aseguró que el propósito es que las familias no solo vayan a conocer un pesebre, sino a vivir una experiencia que conecte con sus recuerdos y tradiciones.

El componente cultural también tendrá un papel destacado: se proyecta la participación de más de 50 actores, artesanos y gestores culturales de la región, además de la generación de más de 150 empleos directos e indirectos.

Serranía de Majuy en Tenjo, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía de Tenjo, Cundinamarca

¿Qué hacer en Tenjo?

Además de apreciar el pesebre a escala real, quien llegue hasta este destino tiene varios sitios de interés histórico y religioso, entre los que sobresalen el parque principal, la Iglesia Santiago Apóstol y el antiguo templo colonial o doctrinero, construcciones que hacen parte del patrimonio arquitectónico del municipio.

Su riqueza turística también se extiende a los escenarios naturales, que ofrecen alternativas para quienes disfrutan de las caminatas y el contacto con el entorno. Uno de los más representativos es la Serranía Majuy, un territorio de gran significado espiritual para los muiscas, quienes recorrían sus bosques para conectarse con las fuerzas de la naturaleza y rendir culto a la diosa Chía.

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Otro lugar de especial importancia es la Peña de Juaica, considerada un sitio sagrado por las comunidades indígenas, que la utilizaban como escenario para sus ceremonias y prácticas de adoración. De acuerdo con información de la Alcaldía, los antiguos pobladores se reunían allí para realizar ofrendas, sacrificios y rituales dedicados a sus deidades.