La Mina de Sal de Nemocón permitirá el ingreso gratuito a los niños de 0 a 12 años que lleguen disfrazados el próximo sábado 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween y el Día de los Niños. El beneficio aplicará durante toda la jornada, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., siempre que los menores estén acompañados por sus padres.

La iniciativa busca acercar a los niños a uno de los lugares que hacen parte de la historia económica y cultural de Cundinamarca, mediante una actividad que permita a las familias conocer el patrimonio minero de la región.

Mina de Sal de Nemocón: estos son los maravillosos espacios que se encuentran al visitar este atractivo turístico

Una clase de historia bajo tierra

La explotación de sal en Nemocón tiene más de 500 años de historia y su mina es considerada una de las más antiguas del país. Durante el recorrido, los visitantes utilizan cascos, como los mineros, y atraviesan túneles en los que se encuentran formaciones como los espejos de salmuera, la cascada de sal y el Corazón de Colombia, una estructura de sal de 1.600 kilos.

En este lugar también se grabaron escenas de la película Los 33, basada en la historia de los mineros que quedaron atrapados en Chile en 2010.

La experiencia incluye una visita al Museo de Historia de la Sabana, donde se explica el origen de la sal y su papel en el desarrollo de la región.

“Queremos que los niños de la región crezcan conociendo de dónde vienen. La sal fue la base de la vida en estos municipios durante siglos, y qué mejor que aprenderlo aquí, bajo tierra, con sus papás”, señaló Jorge Alberto Salgado, gerente de la Mina de Sal de Nemocón.

Mina de Sal de Nemocón ofrecerá entrada gratuita a niños disfrazados durante Halloween. (Imagen ilustrativa). Foto: Getty Images

Condiciones del ingreso gratuito

El ingreso sin costo estará disponible únicamente el sábado 31 de octubre de 2026 para niños de 0 a 12 años que asistan disfrazados y acompañados por sus padres. La mina mantendrá su horario habitual de atención, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

El atractivo turístico está ubicado en el municipio de Nemocón, en la provincia de Sabana Centro, a unos 65 kilómetros al norte de Bogotá.