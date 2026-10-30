La isla caribeña que fue incluida entre los mejores lugares para visitar en 2027, según ‘National Geographic’

La reconocida publicación de viajes National Geographic publicó recientemente un listado con 25 lugares recomendados para visitar en 2027.

En la lista se incluyó a Puerto Rico, isla caribeña que se destaca por su riqueza natural y cultural, así como por contar con artistas reconocidos en el ámbito mundial, como Bad Bunny.

“Desde sus costas arenosas hasta las cumbres de la cordillera Central, Puerto Rico alberga una gran riqueza natural; sin embargo, la verdadera belleza de esta pequeña isla reside en su gente y sus tradiciones. En el último año, su herencia musical y su orgullo cultural han cobrado protagonismo a nivel internacional, gracias a la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX y a que obtuvo el premio al álbum del año en la edición de 2026 de los premios Grammy”, señala en una reseña la revista.

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National Geographic afirma que, para apreciar las raíces de África occidental presentes en la escena musical contemporánea de Puerto Rico, se debe visitar Loíza, una localidad situada a unos 32 kilómetros al este de San Juan, la capital.

Adicionalmente, para explorar la herencia indígena de Puerto Rico, se puede recorrer la Ruta Taína, “donde antiguos asentamientos, cuevas sagradas y grabados en roca desgastados por el tiempo dan vida a la historia y la mitología taínas”.

San Juan, Puerto Rico. Foto: Bernardo Peña/El País

De igual manera, los vestigios de la colonia española se pueden apreciar en las empedradas calles del Viejo San Juan, donde los castillos de San Cristóbal y de San Felipe del Morro, ambos protegidos por la Unesco, “se alzan como testimonio de la importancia estratégica que tuvo la isla durante el Imperio español”.

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Más sitios que visitar en Puerto Rico

1. La Ciudad Esmeralda

A solo una hora al oeste de San Juan, se encuentra la pequeña localidad norteña de Arecibo, también conocida como la Ciudad Esmeralda de Puerto Rico, un destino turístico conocido por su riqueza natural, playas y atracciones únicas como la Cueva del Indio, que ofrece vistas perfectas para tomar las mejores fotos del viaje.

Otros atractivos imperdibles en este lugar, de acuerdo con el sitio web Discover Puerto Rico, son el Faro y Parque Histórico, la Casa Ulanga, el Bosque Estatal Cambalache, el Autocine Santana, los Chorros La Planta y el Lago Dos Bocas.

San Juan, Puerto Rico. Foto: Bernardo Peña/El País

2. El Dorado

Esta población, ubicada al oeste de la capital puertorriqueña, es conocida como uno de los destinos más lujosos de Puerto Rico, ideal para quienes buscan descansar en escenarios mágicos.

Su popularidad se debe a sus playas de arena dorada y palmeras, entre ellas Mayagüez y Boquerón, así como a una amplia lista de sitios para explorar, incluidos museos y casas históricas.

3. Isla de Vieques

Localizada en el noreste de Puerto Rico, esta isla ofrece paisajes impresionantes, espacios inexplorados y experiencias relajadas en las playas de su Costa Azul.

Una de sus atracciones imperdibles son sus tres bahías luminiscentes, donde es posible disfrutar de baños nocturnos en aguas que brillan gracias al plancton, un fenómeno natural que se aprecia en recorridos en bote o al sumergirse.