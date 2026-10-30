El restaurante ‘secreto’ en Madrid que frecuentan Cristiano Ronaldo, Will Smith y otras celebridades

Madrid cuenta con una amplia oferta gastronómica que va desde los establecimientos tradicionales hasta restaurantes de alta cocina. Sin embargo, algunos lugares llaman la atención no solo por sus platos, sino también por los personajes que han pasado por sus mesas.

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Ese es el caso de El Landó, un restaurante ubicado en el centro de la capital española que ha recibido a celebridades internacionales como Cristiano Ronaldo y Will Smith.

A diferencia de otros establecimientos que buscan llamar la atención desde sus fachadas, este restaurante tiene una particularidad: funciona en un sótano.

Su ubicación hace que la experiencia de encontrarlo sea distinta a la de visitar un local convencional, pues se encuentra en la plaza de Gabriel Miró, en el distrito Centro de Madrid.

Cristiano Ronaldo en 'El Landó'. Foto: Semana

El Landó se ha convertido en un punto de interés para quienes siguen los lugares que visitan algunas figuras reconocidas del deporte y el entretenimiento. Entre los nombres asociados con el establecimiento están:

Cristiano Ronaldo

Will Smith

Harrison Ford

Ryan Gosling

Chris Hemsworth

Elsa Pataky

Juanes

Jennifer Aniston

Jake Gyllenhaal

Vin Diesel

Benicio del Toro

Salma Hayek

Liam Neeson

No obstante, más allá de los personajes que han pasado por sus instalaciones, el establecimiento tiene una propuesta gastronómica centrada en la cocina castellana, una de las tradiciones culinarias más representativas de España.

¿Dónde queda El Landó?

El restaurante está ubicado en la plaza de Gabriel Miró, número 8, en el distrito Centro de Madrid, España. Su localización permite incluirlo dentro de un recorrido por esta zona de la ciudad, donde también se encuentran diferentes espacios históricos y atractivos turísticos.

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Para los viajeros interesados en la gastronomía española, conocer establecimientos como este permite acercarse a propuestas que van más allá de los circuitos turísticos habituales.

Su particular ubicación en un sótano completa la experiencia de un restaurante que se ha ganado un lugar entre los establecimientos que llaman la atención en la capital española.

En cuanto al presupuesto, el precio medio por persona se encuentra entre los 45 y los 65 euros. El valor final depende principalmente de los platos principales que se elijan y del vino que acompañe la comida.