Impactante decrecimiento del turismo en Colombia: top 10 de las regiones que preocupan al gremio hotelero

En el Congreso Nacional de la Hotelería de Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia), que se realiza en Bucaramanga, Santander, académicos, empresarios y expertos del sector comparten opiniones, estrategias y datos para avanzar en la mejora de los índices de ocupación hotelera, que siguen a la baja y afectan a los demás actores que componen este sector de la economía colombiana.

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En medio de las exposiciones, un estudio del Dane, correspondiente a la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), tiene al gremio bastante preocupado, pues revela el ranking de las regiones con mayor decrecimiento en materia de alojamiento. El Eje Cafetero es la zona del país más golpeada, debido al terremoto del pasado 10 de agosto, pero no ocupa el primer lugar.

Básicamente, la ocupación hotelera sigue a la baja al comparar los datos de agosto de 2025. Cabe recordar que la Encuesta Mensual de Alojamiento se publica aproximadamente dos meses después del periodo de estudio. El porcentaje de ocupación pasó del 52 % al 49 % en todo el territorio nacional.

En cuanto a los ingresos reales de la industria, este indicador cayó un 11,8 % a nivel nacional, mientras que el personal ocupado en el sector hotelero disminuyó casi un 6 %.

En la lista de regiones afectadas hay una novedad principal: el Pacífico y el Eje Cafetero están en el top 3, pero no son las zonas más afectadas de Colombia.

Paisajes imperdibles en el Eje Cafetero, uno de los destinos para visitar en familia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Región Central, conformada por Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima, registra la tasa de ocupación hotelera más baja del país. Por su parte, San Andrés y Providencia presentan la más alta, con un 66,6 %.

Tasas de ocupación hotelera por regiones, según el EMA de agosto

Región Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima) - 34,5 % Región Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) - 35,8 % Región Pacífico (Valle, Cauca, Nariño y Chocó) - 37,0 % Región Golfo de Morrosquillo y Sabana (Sucre y Córdoba) - 38,0 % Región Llanos y Orinoquía - 38,5 % Región Santanderes (Santander y Norte de Santander) - 40,0 % Región Amazonía - 47,7 % Región Costa Caribe (Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena) - 48,0 % Antioquia - 51,4 % Bogotá D. C. - 57,5 % Cartagena - 65,6 % San Andrés y Providencia - 66,6 %

Total nacional: 49,2 %

¿Por qué el sector hotelero sigue a la baja en Colombia?

Según el Dane, la afectación por eventos naturales fue la principal razón. El terremoto que sacudió el suroccidente de Colombia en agosto profundizó la caída de la ocupación y los ingresos en el Eje Cafetero. En esta región, los ingresos disminuyeron un 44,9 % y la ocupación pasó del 45,1 % al 35,8 %, debido al impacto del sismo. Esto afectó significativamente el flujo de viajeros por motivos de ocio.

Pablo Maturana (Hilton), Joanna Ayala Quintana (Marriott International), Mauro Rial (Accor) y José Andrés Duarte García (Cotelco) Foto: Cotelco / Sofitel Legend Santa Clara/API.

Otra razón que contribuyó a que la ocupación descendiera al 49 % fue la amplia oferta de vivienda turística no regulada, que está afectando el bolsillo de los turistas y opera bajo condiciones diferentes en cuanto a registros de calidad y regulaciones gubernamentales.

Los costos de conectividad, hospedaje, peajes y combustible estarían acelerando la toma de decisiones de los viajeros frente a las opciones que ofrece el sector hotelero formal tradicional.