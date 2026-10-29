La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella, en donde expone la grave situación de inseguridad que, según ella, está azotando hoy en día al departamento. Por esto, la mandataria ha pedido al mandatario militarizar algunos sectores del territorio.

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En el comunicado, la gobernadora comenzó explicando que solamente en tres días se han registrado cuatro personas asesinadas en el sur del Tolima, hecho que ha encendido las alarmas en el departamento. Asimismo, también resaltó que, hasta el momento, hay otros tres ciudadanos desaparecidos.

Además, la mandataria aseguró que el territorio estaría regresando a “épocas infames”, debido a la grave situación de violencia y crimen que se estaría viendo en estos momentos. “Los criminales siguen libres y nuestras fuerzas no logran resultados contundentes”, señaló.

La mandataria afirmó que actualmente la Fuerza Pública no está dando abasto con las situaciones de riesgo que se están presentando, por lo que la criminalidad habría sobrepasado las acciones llevadas a cabo para detener actividades ilegales.

“Tolima no puede esperar más”, aseguró Matiz, mientras aseguraba que el presidente Abelardo De La Espriella cuenta con todo el respaldo del departamento. Por otro lado, la mandataria también realizó un llamado al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, a quien le pidió tomar acciones inmediatas ante el panorama actual.

Tras este llamado, la gobernadora solicitó al Gobierno nacional militarizar Ataco, municipio del Tolima, y los corredores del sur del departamento, con el objetivo de frenar las acciones criminales.

Además, Matiz también pidió reforzar la Fuerza Pública y devolver a la FUDRA, Fuerzas de Despliegue Rápido, al departamento. “Lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Si no pisábamos el acelerador con acciones contundentes de la Fuerza Pública y Control Territorial, íbamos a regresar a épocas nefastas. Hoy el tiempo me da la razón y duele”, aseguró.

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La mandataria terminó el mensaje declarando: “No esperemos otra tragedia para actuar. Hay que hacerlo ya, con contundencia”. Con esta solicitud, la gobernadora espera mejorar la seguridad en el Tolima y llevar a cabo una militarización en las áreas más afectadas.

Finalmente, Matiz insistió en que la respuesta de las autoridades debe ser inmediata ante los asesinatos y las desapariciones reportadas en el sur del Tolima. La gobernadora espera que el Gobierno nacional atienda sus solicitudes y se refuerce la zona.