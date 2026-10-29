Defensa de Deicy Jiménez advierte que saldrán a la luz nombres de aforados por el caso de los ‘sexocontratos’

Dos horas completa la declaración de Deicy Rodríguez ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la indagación que se adelanta contra Gustavo Petro y María José Pizarro por los denominados ‘sexocontratos’.

En su declaración, en la que ratificará todo lo que le contó a SEMANA sobre la entrega de contratos a cambio de favores sexuales, la mujer entregará más información sobre otros aforados constitucionales que habrían tenido información sobre esta práctica.

“Creo que va a haber otros aforados de distinta naturaleza mencionados (...) Depende del tipo de fuero para que sean llamados ante la autoridad correspondiente”, explicó Caballero.

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Igualmente, destacó que, pese a que en un principio se habló de 42 mujeres que habrían recibido contratos de manera irregular, la lista podría extenderse considerablemente.

“Sí sé que hay otros nombres que el país va a venir conociendo y estoy completamente seguro de que más mujeres se van a envalentonar y vamos a conocer más casos”, indicó el penalista.

El abogado insistió en que su clienta ratificará todo lo que le dijo a SEMANA y entregará la evidencia.

Igualmente, que está dispuesta a atender los llamados de la Fiscalía General y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En la actualidad, Deicy Jiménez cuenta con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a las amenazas que ha recibido.

Contratos por favores sexuales

Deicy Jiménez detalló la forma en cómo se entregaron contratos en varias entidades durante el gobierno a Gustavo Petro a mujeres con las que habría sostenido encuentros sexuales.

María José Pizarro habría tenido conocimiento de las irregularidades en la entrega de contratos que denunció Deicy Jiménez. Foto: Guillermo Torres / Semana

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo.

Jiménez, quien por algunos meses estuvo vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro en el Senado, aseguró que estos contratos se celebraron tanto en el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Salud.

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La senadora del Pacto Histórico —según señaló Jiménez— estaba al tanto de la situación. Hecho por el cual realizó recomendaciones ante diferentes entidades para que vincularan a estas mujeres.

La lista de contratistas tendría 40 nombres.

Estas pruebas, según se conoció, serán aportadas tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia.