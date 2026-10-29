Judiciales

Deicy Jiménez declarará este jueves ante la Corte Suprema en indagación contra Gustavo Petro y María José Pizarro

El abogado de Jiménez confirmó que entregará toda la evidencia y soporte frente a los hechos que le narrró a SEMANA.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 4:57 a. m.
Deicy Jiménez
Deicy Jiménez Foto: SEMANA

Este jueves 29 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibirá la declaración de Deicy Jiménez, en medio de la indagación contra Gustavo Petro y María José Pizarro.

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El abogado Felipe Caballero, quien asumió la defensa de Jiménez, aseguró que se presentará toda la evidencia y soporte de los hechos que le narró en exclusiva a SEMANA.

“Como su abogado, me encargaré de garantizar que pueda contribuir a la administración de justicia y a la patria denunciando y probando la red criminal de la que es testigo”, indicó el penalista.

Deicy Jiménez Gustavo Petro
Solicitan a la Fiscalía compulsar copias ante la Corte Suprema para investigar a Gustavo Petro por declaraciones de Deicy Jiménez

Sin embargo, por la gravedad de los hechos que denunció y la posición de las personas a las que vinculó, el jurista le pidió a las autoridades que le otorguen la protección y seguridad con el fin de salvaguardar su integridad.

“Quiero informar que también solicitaremos medidas de protección para su familia, quien ya ha sido hostigada para presionar a Deicy. Aquí nadie se amilana. Aquí nadie retrocede”, manifestó Caballero.

Deicy Jiménez y las supuestas pruebas de las conversaciones con Petro.
Deicy Jiménez y las supuestas pruebas de las conversaciones con Petro. Foto: Pantallazos de video de SEMANA

En días anteriores, el penalista le solicitó a la Fiscalía General que compulsara copias ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue a Gustavo Petro.

Esto se debe a que en la entrevista exclusiva con SEMANA, Jiménez aseveró que, siendo senador, Gustavo Petro le pidió realizar una serie de acciones contrarias al derecho y las normas de contratación.

Dichas acciones se extendieron hasta el tiempo en el que Petro fue presidente, es decir, entre los años de 2022 a 2026.

Contratos por favores sexuales

Deicy Jiménez detalló la forma en cómo se entregaron contratos en varias entidades durante el gobierno a Gustavo Petro a mujeres con las que había sostenido encuentros sexuales.

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“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo.

Jiménez, quien por algunos meses estuvo vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro en el Senado, aseguró que estos contratos se celebraron tanto en el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Salud.

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La senadora del Pacto Histórico —según señaló Jiménez— estaba al tanto de la situación. Hecho por el cual realizó recomendaciones ante diferentes entidades para que vincularan a estas mujeres.

La lista de contratistas tendría 40 nombres.

Estas pruebas, según se conoció, serán aportadas tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia.