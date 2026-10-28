Legal 500 ubicó al reconocido abogado Fabio Humar como número uno en cumplimiento normativo y defensa de delitos de cuello blanco

Legal 500, una firma que mide los bufetes de abogados con mejor desempeño en varias áreas del derecho, ubicó al reconocido jurista Fabio Humar como número uno en el ranking cumplimiento normativo y la defensa de los delitos de cuello blanco en Colombia.

A juicio de Legal 500, el bufete especializado Fabio Humar Abogados “continúa expandiendo su oferta especializada, incorporando una serie de importantes clientes corporativos a su cartera durante 2025 y 2026, entre ellos Microsoft, TikTok y JP Morgan”.

Exaltó que la firma cuenta con un equipo de seis abogados dedicados exclusivamente a la gama completa de cumplimiento penal, investigaciones internas, gestión de crisis, litigios penales, entre otras.

“El fundador del bufete, Fabio Humar, lidera la práctica y se caracteriza por su claridad, rapidez y seguridad en sus planteamientos”, se lee en la página oficial de la medidora.

Humar comparte la categoría con reconocidos penalistas como Jaime Granados & Asociados, Jaime Lombana & abogados, Brigard Urrutia, entre otros.

En marzo de 2026, SEMANA informó que la calificadora de firmas de abogados, la francesa Leaders League, publicó un nuevo ranking de abogados en Colombia. Calificó diferentes prácticas en diferentes áreas del derecho y en litigio de derecho penal corporativo y en cumplimiento y destacó al abogado Fabio Humar en la categoría de líder.