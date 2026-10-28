Corte Suprema cita a Deicy Jiménez en el caso de la presunta red de mujeres que prestaría servicios sexuales por contratos

La reveladora entrevista de Deicy Jiménez con Vicky Dávila ya tiene consecuencias en las investigaciones judiciales que se adelantan contra el gobierno de Gustavo Petro.

La mujer, que reveló a detalle cómo fue le entregaron contratos durante años a cambio de favores sexuales, fue citada por la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves 29 de octubre. Fue llamada en calidad de testigo.

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Jiménez buscó a la periodista Vicky Dávila para relatar de frente lo que había vivido en los últimos años. Y entregó fotos, videos y chats que, según ella, prueban su relación con el expresidente Gustavo Petro.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo.

La mujer relató que en esas relaciones existía una transacción clara a cambio de contratos con el Estado. “Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, dijo.

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Agregó que todas las mujeres que tuvieron esta condición sabían mucho y que, algunas, han amenazado al exmandatario con contarlo todo. “Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40″, puntualizó.

Jiménez narró que conoció al exmandatario en una página para adultos, en donde el líder del Pacto Histórico se presentó como un cliente más. Y detalló que se encontraron personalmente por primera vez en el año 2019.

“En Cali, en un hotel. Llegué como a las nueve de la noche y amanecimos juntos. Al otro día me fui y ya”, narró.

La mujer narró que, en otros encuentros, ella fue encargada de llevar droga para el consumo del expresidente. “Sí, yo viajé y él me pidió el favor de que le trajera droga”, aseguró Jiménez al recordar el episodio. Ante las preguntas sobre cómo se realizó la compra, sostuvo que recibió el dinero directamente de Petro y que adquirió la sustancia de unas personas que identificó como integrantes de una banda.

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“¿Usted se montó en un avión con la droga de Petro?”, le preguntó Vicky Dávila. “Sí”, respondió Jiménez, quien aseguró que la guardó en su equipaje durante el viaje.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que los hechos deben ser investigados de inmediato: “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”.

“Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en la Procuraduría General de la Nación”, agregó.

“En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie. Y cuando he encontrado situaciones de vulnerabilidad social, he buscado ayudar a superarlas. Soy heterosexual, pero no critico a quienes tienen una orientación homosexual o bisexual, ni a quienes practican el poliamor. Han existido presidentes homosexuales y jamás los he criticado por ello. Cuando me enamoro, soy fiel. Y cuando no existe el amor, lo busco, aunque he aprendido que llega cuando tiene que llegar. Jamás he cometido un delito en ninguna relación sexual”, dijo el expresidente en un comunicado publicado en X.