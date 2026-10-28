Capturan a pareja por extorsionar con fotos íntimas a 14 personas en San Andrés: así era como operaban

Fueron por lo menos 14 las personas que, al parecer, resultaron extorsionadas por una pareja en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al parecer, el hombre y la mujer, quienes ya fueron capturados, pertenecen a una banda dedicada a esta actividad.

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De acuerdo con la información de las autoridades, los hoy procesados utilizaban perfiles falsos en las redes sociales para contactar posibles víctimas.

Una vez las identificaban, comenzaban a hablar con ellas con el objetivo de ganarse su confianza. De hecho, en muchas oportunidades les mencionaban falsas oportunidades de trabajo.

Ya cuando veían que existía de alguna forma una confianza, pedían a las víctimas fotografías y videos de contenido sexual. Posteriormente, les exigían dinero a cambio de no publicar este material en las plataformas digitales.

Este es el momento en el que los procesados fueron detenidos. Foto: Noticias RCN

La Fiscalía detalló uno de los casos en donde una persona fue contactada por una supuesta mujer que se identificó como Camila. Con el mismo modus operandi, los delincuentes se ganaron la confianza y lograron un intercambio de contenido íntimo.

Poco tiempo después, la víctima fue contactada para exigirle una suma de 500.000 pesos colombianos para no publicar las imágenes que había enviado.

Este fue solo uno de los casos en los que, al parecer, la pareja extorsionó a un ciudadano, ya que las investigaciones lograron establecer que son por lo menos 13 más.

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Además, el hombre y la mujer también utilizaban otra estrategia para generar mayor temor a sus víctimas: las autoridades confirmaron que en algunas ocasiones aseguraban que eran integrantes de grupos armados y con ello ejercían más presión.

Afortunadamente, la pareja fue capturada en medio de una diligencia realizada en el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar.

La Fiscalía, gracias a las pruebas recolectadas, les imputó el delito de extorsión agravada. Pese a que los cargos no fueron aceptados, un juez de control de garantías envió a los procesados a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.