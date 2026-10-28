Desaparece en Barranquilla Jorge Agudelo, excandidato de la alcaldía de Santa Marta

Desde el lunes 26 de octubre, se encuentra desparecido en Barranquilla, Atlántico, Jorge Luis Agudelo Apreza, integrante del partido Fuerza Ciudadana, y excandidato a la alcaldía de Santa Marta, Magdalena.

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Lo que se ha conocido hasta el momento es que Agudelo salió desde su vivienda ubicada en el edificio Torre Panorama de Santa Marta sobre las 5:45 de la mañana tomando un taxi para dirigirse a la capital del Atlántico.

Según el relato de sus familiares, a las 8:20 de la mañana, se comunicó con su esposa asegurandole que estaba llegando a su destino. Luego, a las 10:00 de la mañana el político confirmó que había llegado al sitio donde iba a sostener una reunión y desde ese momento no saben de su paradero.

Panorámica del norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Pasaron las horas y a las 12:52 del mediodía de ese mismo día, una tarjeta de crédito de esposa del hombre registró una compra en un establecimiento que comercializa zapatos, lo que no saben es si se trataba de él o de otra persona la que realizó la compra.

Este pago en el almacen de zapatos será clave para las investigaciones que vienen adelantando las autoridades en la capital del Atlántico para dar con el paradero del político oriundo del Magdalena.

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Asimismo, los familiares del hombre pidieron que cualquier información que tengan de Agudelo se comuniquen a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional que funciona las 24 horas del día.