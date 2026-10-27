¿Qué pasó con alias Keko, el delincuente que el presidente Abelardo De La Espriella encaró en Barranquilla?

Alias Keko, el presunto delincuente que terminó capturado en Barranquilla y en medio de un operativo contra la extorsión, en el que participó el presidente Abelardo De La Espriella, fue enviado a la cárcel.

Alias Keko extorsionaba hasta a sus vecinos: este es el expediente contra el hombre que retó al presidente Abelardo De La Espriella

Muchos se atrevieron a señalar que alias Keko no era más que un joven desorientado, sin oportunidades y sometido a la criminalidad, pero la verdad era muy distinta. Aldair Contreras Echeverría, alias Keko, tiene un largo prontuario criminal, al igual que sus familiares más cercanos.

La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y allí se expusieron los elementos de prueba en contra de alias Keko, una larga lista de hechos criminales, principalmente extorsiones en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico. Un delincuente que estuvo al servicio de alias El Negro Ober.

“Se ubicaba usted junto a varios de sus familiares, madre y hermanos, quienes cumplían funciones de cobro presencial, vigilancia, intimidación, entrega de mensajes, facilitación de comunicaciones, recepción de dinero a través de billeteras digitales y apoyo logístico… La permanencia del grupo se evidencia precisamente en la reiteración temporal de los hechos ocurridos por lo menos desde el mes de abril del año 2025”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía dejó pocas dudas de la presunta responsabilidad que tendría alias Keko en los hechos criminales que afectaron la tranquilidad de los ciudadanos, la mayoría sometidos a extorsiones de las organizaciones que durante años se creyeron dueños de la libertad y el comercio en la capital del Atlántico.

“La división de roles, el uso de líneas telefónicas comunes, la circulación de dineros por cuentas Nequi, las amenazas directas y la intervención diferenciada de cada integrante, permiten afirmar que probablemente usted hacía parte de un grupo de delincuencia organizada conocido como Los Costeños, Bloque Resistencia Caribe, cuya finalidad común era la comisión sistemática de extorsiones en particular para obtener provecho económico ilícito”, explicó el fiscal Elkin Chiquillo, a cargo del proceso contra alias Keko.

Aldair Contreras Echeverría, alias ‘Keko’, fue enviado a prisión preventiva por decisión de un juez de Barranquilla. La Fiscalía le imputó los delitos de extorsión y concierto para delinquir, cargos que no aceptó. Foto: Captura video redes sociales

La Fiscalía advirtió ante el juez de control de garantías la necesidad de una medida de aseguramiento en contra de alias Keko por representar un riesgo para la comunidad, el proceso y las víctimas de las extorsiones a cargo de este señalado delincuente.