Reportan ataque con arma de fuego contra taxista en el sur de Bogotá: le dispararon varias veces

El reporte inicial indica que hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a tiros a un taxista a pocos metros del centro comercial Gran Plaza Bosa, al suroccidente de Bogotá. El conductor resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano al lugar de los hechos.

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En la tarde de este martes 27 de octubre se reportó un nuevo caso de violencia contra un conductor de servicio público en Bogotá. Un taxista resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Bosa Centro, en el suroccidente de la capital.

Una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá recibió la alerta sobre la 1 de la tarde y se acercó rápidamente para evaluar la situación.

Miembros de la Policía llegaron al lugar de los hechos para revisar la escena de los hechos, en donde es posible observar cómo la puerta del taxi en cuestión quedó con dos impactos de bala.

Ataque a bala contra taxista en el sur de Bogotá en la tarde del 27 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

En distintos reportes, a través de las redes sociales, varios usuarios manifestaron su preocupación por el acontecimiento que alteró la tranquilidad de las personas que estaban circulando por la zona cuando se presentaron los hechos.

En la misma publicación se indicó que las autoridades investigan la hipótesis de un posible intento de extorsión, debido a que los agresores huyeron de la zona después de soltar un panfleto.

De momento, no se han podido conocer imágenes del panfleto y el mensaje que habrían dejado los autores del ataque para establecer con claridad el motivo principal del violento acto.

Se espera que las cámaras de seguridad alrededor del centro comercial Gran Plaza Bosa permitan a las autoridades obtener mayores detalles acerca de la motocicleta y sus ocupantes para lograr dar con su paradero en el menor tiempo posible.

Por otra parte, y a raíz de la discusión de las últimas horas sobre el fin se semana de Halloween, varios internautas se manifestaron en favor de la restricción al parrillero en las motocicletas y pidieron que se extienda de forma permanente para mitigar casos como el del ataque al taxista.