Alcaldía de Galán abre oficialmente la licitación para la PTAR Canoas, que tratará el 70 % de aguas residuales en Bogotá

En la tarde de este 27 de octubre, la Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de la licitación para la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Canoas). Son cuatro firmas precalificadas las que hacen parte de este proceso.

“Hoy, sin lugar a dudas, es un hito histórico para Bogotá, para Soacha, para Cundinamarca y para Colombia, la apertura de la licitación pública para contratar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas es una decisión que nuestra ciudad y nuestra región han venido esperando durante 30 años”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

La megaobra beneficiará directamente a 6,5 millones de personas de Bogotá y Soacha para 2035, y su impacto ambiental podría alcanzar a más de 9,6 millones de habitantes. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA/ A.P.I.

Este proyecto es uno de los más importantes para el país. Pues el concesionario seleccionado tendrá a su cargo tanto la financiación como los estudios y diseños, la construcción de las unidades del proyecto y la gestión social y ambiental. Así como la puesta en marcha, estabilización, operación, mantenimiento y reversión de la planta.

Las firmas precalificadas son Apca Aguas Canoas, Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V., Unión Ptar de la Sabana y Apca Ptar Canoas. Tras la apertura de esta fase, se espera que se pueda adjudicar el proceso a mediados del 2027.

Cuatro firmas fueron precalificadas para presentar sus ofertas para la construcción y operación de la PTAR Canoas. La adjudicación del contrato se espera para mediados de 2027. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA/ A.P.I.

Este proyecto es clave para la ciudad, el manejo de los residuos y también el manejo ambiental, pues permitirá descontaminar la cuenca media del río Bogotá, al tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las del municipio de Soacha.

“La PTAR Canoas tratará las aguas residuales de 6,5 millones de personas de Bogotá y Soacha (casco urbano) para el año 2035. Sin embargo, sus beneficios irán más allá de estas dos ciudades: mejorará la calidad del agua del río Bogotá y beneficiará a los municipios de su cuenca baja y a las poblaciones ubicadas a lo largo del río Magdalena, incluso hasta La Dorada”, indicó la administración.