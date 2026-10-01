Momentos de terror y pánico se vivieron en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, después de que un sicario accionara su arma de fuego contra un taxista que estaba estacionado.

Asesinan a taxista en Soacha: sicarios habrían grabado el ataque; policía reveló detalles a SEMANA

Los hechos se presentaron en la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, exactamente sobre la transversal 24B, donde había varias personas que vieron cómo ocurrió todo.

Con el paso de las horas se han ido conociendo algunos detalles relacionados con el caso, que ha generado gran conmoción en esta zona del municipio, ubicada justo al lado de Bogotá. Las autoridades identificaron a la víctima como Daniel Chirino, un hombre de 33 años y de nacionalidad venezolana.

Este es el momento en el que las autoridades atienden el crimen. Foto: API

A través de redes sociales se conoció un video que mostraría el momento exacto del ataque y que fue grabado por el delincuente que disparó. En la grabación se ve cómo el sujeto llega al sitio en una motocicleta y se baja.

Luego, se acerca hasta el taxi que está estacionado y se le escucha decir: “Esto es de parte de Los Satanás, Federico y Moisés. A todo el que copie y que no quiera copiar, le vamos a meter de una vez”.

Video muestra el momento exacto en el que un conductor embistió a varias personas durante una pelea en Bogotá: “Agárrenlo”

En ese momento, se acerca al taxi en el que se encontraba la víctima, a quien se alcanza a ver rápidamente en la grabación, aunque por muy poco tiempo. “Mira, mano, ¿vas a pagar o no?”, dice el señalado asesino y, tras esto, dispara la pistola en repetidas oportunidades.

Las investigaciones hasta el momento apuntan a una primera hipótesis que está siendo estudiada por las autoridades: todo parece indicar que el crimen obedeció a una extorsión, algo que se confirmaría con el video.

Tras el ataque, investigadores comenzaron a recopilar información para establecer el móvil e identificar a los responsables. Foto: Screenshot 'x'

Las imágenes también están siendo analizadas por la Policía para intentar esclarecer por completo el crimen y dar con la captura de los responsables, pero, por ahora, todo indica que la temida banda de Los Satanás está detrás de todo.