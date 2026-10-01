El Gimnasio José Joaquín Casas de Bogotá cerrará sus puertas: así lo anunció

A través de un comunicado, el Gimnasio José Joaquín Casas de Bogotá anunció que dejará de operar a partir del próximo 30 de noviembre.

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“Después de 67 años de historia, el Gimnasio José Joaquín Casas anuncia el cierre de sus operaciones. El próximo 30 de noviembre finalizarán sus actividades académicas, marcando el cierre de una etapa muy significativa para toda su comunidad. Es una decisión difícil y profundamente sentida por quienes hacemos parte de esta institución. Sin embargo, es también una decisión asumida con responsabilidad, serenidad y gratitud por todo lo que hemos construido juntos”, indicaron desde el colegio.

En el comunicado recalcaron que durante los últimos años venían enfrentando importantes retos en medio de la transformación que atraviesa el sector educativo.

“Durante los últimos años, nuestra institución se ha enfrentado a importantes retos y a una transformación inevitable del panorama educativo, marcada por factores sociales, estructurales y por cambios significativos en los valores que orientan la sociedad actual. Después de una profunda reflexión sobre nuestro presente y nuestro futuro, hemos decidido finalizar nuestras actividades académicas el próximo 30 de noviembre”, resaltaron.

En el comunicado también señalaron que, durante los 67 años que operó el colegio, formaron estudiantes que “transformaron silenciosamente sus comunidades, construyeron empresas, educaron nuevas generaciones, formaron familias, lideraron equipos o hicieron de sus profesiones una manera honesta de servir”.

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“Gracias por estos 67 años. Gracias a nuestro maestro, pedagogo, ingeniero civil, Jaime Leal González, por haber tenido la visión de comenzar esta historia en 1959. Gracias a quienes continuaron su obra y la hicieron crecer. Gracias a cada docente, estudiante, familia, egresado, colaborador, proveedor, aliado e institución que compartió nuestro camino. Gracias a todos aquellos que, de una u otra manera, dejaron una huella en casi 7 décadas”, agregaron.

Al final, el comunicado fue firmado por Jaime Enrique Leal, director general del Gimnasio José Joaquín Casas.