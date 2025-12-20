EDUCACIÓN

Prestigioso colegio de Bogotá cierra sus puertas después de 46 años: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento”

El colegio no operará a partir del próximo año y dieron a conocer los motivos de su decisión.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Educación
20 de diciembre de 2025, 3:50 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images

El Colegio Nueva Alianza Integral, uno de los más prestigiosos de Bogotá, cierra sus puertas luego de educar a cientos de estudiantes durante 46 años ininterrumpidos de trabajo.

“Con respeto y gratitud, nos dirigimos a ustedes para compartir una decisión que ha sido difícil y profundamente sentida por la Sociedad Romero Vivas, fundadora de nuestro colegio, en cabeza de nuestra amada madre María del Carmen Vivas de Romero”, se informó desde dicha institución educativa a través de un comunicado.

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

En cuanto a los motivos del cierre del colegio, están relacionados con la baja natalidad y la crisis demográfica; factores que hicieron insostenible mantener financieramente operando a esa institución educativa.

“Según datos recientes del Directorio Único de Establecimientos Educativos, más de 760 colegios han cerrado en los últimos seis años, 26 de ellos tan solo en el primer semestre de 2024 en Bogotá. Esta tendencia refleja una realidad demográfica y económica nacional de la cual no hemos podido escapar.“, destacaron en el comunicado emitido desde el Colegio Nueva Alianza Integral.

Educación

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Educación

Primeros años de vida: cómo la estimulación temprana impacta el aprendizaje y la adaptación emocional

Educación

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Educación

Las carreras que serán oro puro en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

Educación

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

Educación

Las razones por las cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

Educación

Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

Bogotá

Así puede solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: matrícula virtual abierta hasta el 26 de diciembre

Educación

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

Noticias Estados Unidos

Estas son las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre del 2025

“Basta con observar con atención para notar que, desde hace algunos años, operamos por debajo de nuestra capacidad instalada: actualmente, de los 550 cupos disponibles, solo 215 están activos; y de las 17 aulas que alguna vez fueron utilizadas como salones de clase, únicamente 11 continúan cumpliendo esta función. Esta baja cobertura afecta directamente nuestros ingresos, limita nuestra capacidad para invertir en mejoras y nos expone a una alta vulnerabilidad frente a los costos fijos que exige la prestación de un servicio educativo de calidad”, detalla la institución educativa.

No obstante, resaltaron que la disminución demográfica hoy prende las alarmas, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, llevando a que hoy por hoy haya menos niños en edad escolar.

Vacaciones de fin de año 2025 en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

Cada vez hay menos niños en edad escolar, y resulta muy difícil proyectar un cambio en esta tendencia. A esto se suma que muchas familias han tenido que cambiar de vivienda o incluso de ciudad, reduciendo significativamente la matrícula año tras año”, señalaron.

En el comunicado también recordaron que la calidad educativa que mantuvo el colegio los llevó a que el año pasado obtuvieran el puesto 20 en el Ranking Distrital de los mejores colegios del calendario A, a partir de los resultados de la Prueba Saber 11°.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho parte de esta historia. Su confianza, afecto y dedicación han sido, sin duda, nuestro mayor tesoro. Amados estudiantes, equipo de maestros, colaboradores y familias: sabemos que esta noticia puede generar incertidumbre y tristeza. Y aunque este cambio sea desafiante, también representa una oportunidad para crecer y explorar nuevos horizontes con la bendición de Dios”, concluyeron en el comunicado.

Mas de Educación

Colegio

Prestigioso colegio de Bogotá cierra sus puertas después de 46 años: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento”

Padre, sermonear, hijo, en, dormitorio

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Jardín infantil de clases

Primeros años de vida: cómo la estimulación temprana impacta el aprendizaje y la adaptación emocional

Orgullo colombiano: Dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026. Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent – sede Montería en Córdoba, y Jairo Rafael Castro Acosta

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Con la llegada de la IA, se prevé que algunas profesiones puedan desaparecer.

Las carreras que serán oro puro en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

María Corina Machado y Ana Corina Sosa, su hija, en Oslo (Noruega), tras el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la dirigente política venezolana

Las razones por las cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

La Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) se ha consolidado como uno de los ecosistemas educativos más relevantes del país.

Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

La Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) se ha consolidado como uno de los ecosistemas educativos más relevantes del país.

‘Aprender haciendo’: el modelo que está transformando la educación superior en Colombia

Los cupos están disponibles para colegios tanto del del área urbana como rural.

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

Noticias Destacadas