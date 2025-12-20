Prestigioso colegio de Bogotá cierra sus puertas después de 46 años: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento”

El Colegio Nueva Alianza Integral, uno de los más prestigiosos de Bogotá, cierra sus puertas luego de educar a cientos de estudiantes durante 46 años ininterrumpidos de trabajo.

“Con respeto y gratitud, nos dirigimos a ustedes para compartir una decisión que ha sido difícil y profundamente sentida por la Sociedad Romero Vivas, fundadora de nuestro colegio, en cabeza de nuestra amada madre María del Carmen Vivas de Romero”, se informó desde dicha institución educativa a través de un comunicado.

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

En cuanto a los motivos del cierre del colegio, están relacionados con la baja natalidad y la crisis demográfica; factores que hicieron insostenible mantener financieramente operando a esa institución educativa.

“Según datos recientes del Directorio Único de Establecimientos Educativos, más de 760 colegios han cerrado en los últimos seis años, 26 de ellos tan solo en el primer semestre de 2024 en Bogotá. Esta tendencia refleja una realidad demográfica y económica nacional de la cual no hemos podido escapar.“, destacaron en el comunicado emitido desde el Colegio Nueva Alianza Integral.

“Basta con observar con atención para notar que, desde hace algunos años, operamos por debajo de nuestra capacidad instalada: actualmente, de los 550 cupos disponibles, solo 215 están activos; y de las 17 aulas que alguna vez fueron utilizadas como salones de clase, únicamente 11 continúan cumpliendo esta función. Esta baja cobertura afecta directamente nuestros ingresos, limita nuestra capacidad para invertir en mejoras y nos expone a una alta vulnerabilidad frente a los costos fijos que exige la prestación de un servicio educativo de calidad”, detalla la institución educativa.

No obstante, resaltaron que la disminución demográfica hoy prende las alarmas, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, llevando a que hoy por hoy haya menos niños en edad escolar.

Vacaciones de fin de año 2025 en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

“Cada vez hay menos niños en edad escolar, y resulta muy difícil proyectar un cambio en esta tendencia. A esto se suma que muchas familias han tenido que cambiar de vivienda o incluso de ciudad, reduciendo significativamente la matrícula año tras año”, señalaron.

En el comunicado también recordaron que la calidad educativa que mantuvo el colegio los llevó a que el año pasado obtuvieran el puesto 20 en el Ranking Distrital de los mejores colegios del calendario A, a partir de los resultados de la Prueba Saber 11°.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho parte de esta historia. Su confianza, afecto y dedicación han sido, sin duda, nuestro mayor tesoro. Amados estudiantes, equipo de maestros, colaboradores y familias: sabemos que esta noticia puede generar incertidumbre y tristeza. Y aunque este cambio sea desafiante, también representa una oportunidad para crecer y explorar nuevos horizontes con la bendición de Dios”, concluyeron en el comunicado.