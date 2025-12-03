Suscribirse

Educación

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

Las instituciones del país deben añadir los nuevos contenidos a sus planes de estudio.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 1:06 a. m.
Los cupos están disponibles para colegios tanto del del área urbana como rural.
Los nuevos contenidos buscan darle herramientas a los estudiantes del país | Foto: Getty Images

Fortalecer los procesos de educación en el país es una de las principales metas de las instituciones nacionales. Hace algunas semanas se aprobó en el país la ‘Ley Empatía’, la cual busca incluir nuevos contenidos sobre la protección y el bienestar animal dentro de los programas que reciben los estudiantes.

Contexto: Celebran profesores en Colombia: Consejo de Estado abre puerta para que puedan recibir buena plata

La nueva materia deberá ser incluida en los planes de estudio de cada una de las instituciones educativas del país, con el objetivo de fortalecer los procesos académicos.

“La Cámara de Representantes aprobó el proyecto conocido como ‘Ley Empatía’, que incorpora la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de instituciones públicas y privadas en Colombia”, destaca el Congreso.

Los contenidos buscan fortalecer la protección de los animales en el país. | Foto: adobe stock.

Hay que señalar que los nuevos contenidos aprobados no solo se limitan a los estudiantes del país; de manera adicional, la propuesta busca que funcionarios públicos reciban capacitaciones sobre las temáticas planteadas.

Es importante mencionar que los contenidos impartidos en el aula variarán según la etapa escolar, diferenciando entre los estudiantes de básica primaria y los de bachillerato. Esto permitirá que la enseñanza se adapte a las situaciones específicas que enfrenta cada grupo etario, con contenidos acordes con su proceso académico y desarrollo emocional.

¿Qué contenidos serán incluidos con la nueva ley?

  • Enseñanza del respeto
  • Protección y bienestar animal
  • Conservación de la biodiversidad
  • Fortalecimiento de la conciencia ambiental
  • Promoción de una cultura de respeto hacia los animales

Se debe añadir que, en los últimos años, se han fortalecido las normas de protección animal en el país, por lo cual las autoridades realizan campañas de prevención y promoción de los derechos de la fauna y flora nacionales. De manera adicional, se han impuesto sanciones a las personas que incumplan los lineamientos definidos en las leyes del país.

EE.UU.
Las materias deberán ser enseñadas en los colegios del país. | Foto: Getty Images

Tiempo de aplicación

Desde el momento en que se dio luz verde a la propuesta, las autoridades educativas tienen seis meses para definir la forma en que serán incluidos los nuevos contenidos dentro del plan educativo de los colegios del país.

Contexto: Vacaciones de fin de año 2025 en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

“La norma le otorga al Ministerio de Educación un plazo de seis (6) meses para expedir los lineamientos curriculares del nuevo enfoque, que será transversal en la formación de niños y adolescentes. Estos contenidos deberán incluir temas sobre trato ético a los animales, tenencia responsable, protección frente al maltrato y conservación de la biodiversidad”, destaca la ley.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

2. El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”

3. Las inconsistencias que dejó Paloma Valencia por el caso Calarcá en medio del debate contra el Gobierno en el Senado: “Es extraño”

4. Aparece nueva denuncia en contra del Gobierno Petro: “$12.044 millones al año. Derroche burocrático”

5. Walter Mercado: números para ganar la lotería el 4 de diciembre y combinaciones navideñas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColegiosEducaciónanimal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.