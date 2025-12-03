La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

Fortalecer los procesos de educación en el país es una de las principales metas de las instituciones nacionales. Hace algunas semanas se aprobó en el país la ‘Ley Empatía’, la cual busca incluir nuevos contenidos sobre la protección y el bienestar animal dentro de los programas que reciben los estudiantes.

La nueva materia deberá ser incluida en los planes de estudio de cada una de las instituciones educativas del país, con el objetivo de fortalecer los procesos académicos.

“La Cámara de Representantes aprobó el proyecto conocido como ‘Ley Empatía’, que incorpora la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de instituciones públicas y privadas en Colombia”, destaca el Congreso.

Los contenidos buscan fortalecer la protección de los animales en el país. | Foto: adobe stock.

Hay que señalar que los nuevos contenidos aprobados no solo se limitan a los estudiantes del país; de manera adicional, la propuesta busca que funcionarios públicos reciban capacitaciones sobre las temáticas planteadas.

Es importante mencionar que los contenidos impartidos en el aula variarán según la etapa escolar, diferenciando entre los estudiantes de básica primaria y los de bachillerato. Esto permitirá que la enseñanza se adapte a las situaciones específicas que enfrenta cada grupo etario, con contenidos acordes con su proceso académico y desarrollo emocional.

¿Qué contenidos serán incluidos con la nueva ley?

Enseñanza del respeto

Protección y bienestar animal

Conservación de la biodiversidad

Fortalecimiento de la conciencia ambiental

Promoción de una cultura de respeto hacia los animales

Se debe añadir que, en los últimos años, se han fortalecido las normas de protección animal en el país, por lo cual las autoridades realizan campañas de prevención y promoción de los derechos de la fauna y flora nacionales. De manera adicional, se han impuesto sanciones a las personas que incumplan los lineamientos definidos en las leyes del país.

Las materias deberán ser enseñadas en los colegios del país. | Foto: Getty Images

Tiempo de aplicación

Desde el momento en que se dio luz verde a la propuesta, las autoridades educativas tienen seis meses para definir la forma en que serán incluidos los nuevos contenidos dentro del plan educativo de los colegios del país.