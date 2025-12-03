Educación
La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia
Las instituciones del país deben añadir los nuevos contenidos a sus planes de estudio.
Fortalecer los procesos de educación en el país es una de las principales metas de las instituciones nacionales. Hace algunas semanas se aprobó en el país la ‘Ley Empatía’, la cual busca incluir nuevos contenidos sobre la protección y el bienestar animal dentro de los programas que reciben los estudiantes.
La nueva materia deberá ser incluida en los planes de estudio de cada una de las instituciones educativas del país, con el objetivo de fortalecer los procesos académicos.
“La Cámara de Representantes aprobó el proyecto conocido como ‘Ley Empatía’, que incorpora la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de instituciones públicas y privadas en Colombia”, destaca el Congreso.
Hay que señalar que los nuevos contenidos aprobados no solo se limitan a los estudiantes del país; de manera adicional, la propuesta busca que funcionarios públicos reciban capacitaciones sobre las temáticas planteadas.
Es importante mencionar que los contenidos impartidos en el aula variarán según la etapa escolar, diferenciando entre los estudiantes de básica primaria y los de bachillerato. Esto permitirá que la enseñanza se adapte a las situaciones específicas que enfrenta cada grupo etario, con contenidos acordes con su proceso académico y desarrollo emocional.
¿Qué contenidos serán incluidos con la nueva ley?
- Enseñanza del respeto
- Protección y bienestar animal
- Conservación de la biodiversidad
- Fortalecimiento de la conciencia ambiental
- Promoción de una cultura de respeto hacia los animales
Se debe añadir que, en los últimos años, se han fortalecido las normas de protección animal en el país, por lo cual las autoridades realizan campañas de prevención y promoción de los derechos de la fauna y flora nacionales. De manera adicional, se han impuesto sanciones a las personas que incumplan los lineamientos definidos en las leyes del país.
Tiempo de aplicación
Desde el momento en que se dio luz verde a la propuesta, las autoridades educativas tienen seis meses para definir la forma en que serán incluidos los nuevos contenidos dentro del plan educativo de los colegios del país.
“La norma le otorga al Ministerio de Educación un plazo de seis (6) meses para expedir los lineamientos curriculares del nuevo enfoque, que será transversal en la formación de niños y adolescentes. Estos contenidos deberán incluir temas sobre trato ético a los animales, tenencia responsable, protección frente al maltrato y conservación de la biodiversidad”, destaca la ley.