Celebran profesores en Colombia: Consejo de Estado abre puerta para que puedan recibir buena plata

Los profesores en Colombia recientemente ganaron una dura pelea que se ha extendido por años y con la que buscan una mayor garantía en términos de sueldos o ingresos. El hecho se confirmó luego de que el Consejo de Estado abriera una nueva puerta para los docentes.

Es importante primero contextualizar la situación, dado que la ley en Colombia permite que los servidores públicos, como los profesores, puedan acceder a dos opciones en el momento que les llegue la pensión.

En Colombia son miles los docentes de colegios públicos y privados. | Foto: 123RF

La primera alternativa es retirarse del servicio y disfrutar su pensión. La segunda es continuar vinculado hasta cumplir la edad de retiro forzoso y luego acceder a su pensión.

Sin embargo, ahora se abrió una tercera posibilidad. La de que puedan acceder a la pensión y recibirla, mientras siguen trabajando.

Aunque desde hace un buen tiempo existía la posibilidad, lo cierto es que no era absoluta y solo regía para ciertos docentes, más exactamente para los maestros bajo el decreto 2777.

Quienes estaban vinculados al nuevo decreto, que estaban dentro del magisterio desde 2022, no podían acceder a esta ventaja y debían renunciar para acceder a la pensión.

Esta es la sentencia que cambiaría varias cosas para los docentes. | Foto: 123RF

¿Qué cambió?

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, se pronunció sobre la jubilación de los docentes. Esto se dio luego de estudiar una demanda de una profesora a la que se le había negado la mesada de jubilación.

En este proceso, el alto tribunal indicó que todos los maestros pueden ser beneficiarios de la compatibilidad entre el salario y la pensión.

De acuerdo a lo expresado: “La compatibilidad entre salario y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media, establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003″, indicó el alto tribunal.

Así se cambiarían las condiciones. | Foto: Archivo Luis Miguel Bermúdez