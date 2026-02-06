Universidad Nacional abre concurso docente 2026: estas son las vacantes y requisitos

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) anunció un nuevo concurso público docente para 2026 en la sede Manizales, invitando a profesionales de distintas áreas del conocimiento a postularse para integrar la planta académica en diversas sedes y departamentos.

La convocatoria, publicada en el régimen legal de la institución, representa una oportunidad para académicos interesados en enseñar, investigar y contribuir al desarrollo científico y educativo del país.

El concurso, que se extiende hasta el 27 de febrero de 2026 para el registro de aspirantes, está diseñado bajo un sistema de selección por méritos que contempla varias etapas, desde la verificación de requisitos hasta la presentación de pruebas de competencias, tanto escritas como orales.

Etapas y cronograma de la convocatoria

La Universidad Nacional estableció un cronograma detallado para el proceso. Tras el cierre de inscripciones el 27 de febrero de 2026, se abre un periodo de verificación de requisitos del 2 al 13 de marzo, seguido por la publicación de listas de admitidos y no admitidos el 16 de marzo.

Posteriormente, se llevará a cabo la calificación de hojas de vida, entre el 6 y el 17 de abril, con resultados publicados el 20 de abril y la posibilidad de reclamaciones hasta el 22 del mismo mes.

Una vez evaluadas estas etapas, los aspirantes citados deberán presentar pruebas de competencias académicas entre el 19 y el 29 de mayo de 2026, con resultados definitivos previstos para el 21 de julio con los ganadores.

Este tipo de cronogramas rigurosos permite garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procesos de selección académica.

Perfiles y requerimientos

Entre los perfiles que busca la Universidad Nacional para el concurso docente 2026 se destacan cargos orientados a la enseñanza de lenguas, especialmente inglés.

Los aspirantes deben contar con título de pregrado en áreas como Licenciatura en Inglés, Lenguas Modernas, Filología e Idiomas, Bilingüismo o Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, entre otras denominaciones afines.

El concurso hace parte del fortalecimiento académico institucional. Foto: Getty Images

En cuanto a la experiencia, se exige un mínimo de 300 horas de docencia universitaria, requisito clave para avanzar en el proceso de selección.

Respecto al dominio de idiomas, los candidatos deben acreditar nivel C1 en inglés. En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, se solicita nivel B2 en español.

Además, el concurso contempla perfiles con formación de posgrado, incluyendo maestrías en docencia de idiomas, enseñanza de lenguas extranjeras, educación bilingüe, pedagogía, didáctica del inglés, traducción, educación o ciencias sociales. También se valoran doctorados en educación, pedagogía, lingüística, innovación educativa o ciencias sociales.

Vacantes disponibles

La convocatoria distribuye las vacantes en tres áreas. Seis cargos están orientados a formación en fonética, fonología y gramática, dirigidos a docentes con posgrado y experiencia universitaria.

Otras cinco plazas corresponden a la enseñanza de cursos de idiomas en distintos niveles y servicios académicos afines.

Finalmente, se ofrecen dos vacantes en estudios literarios, culturales y sociolingüísticos, con énfasis en literatura, civilización y enfoques interculturales, bajo requisitos similares de formación y trayectoria docente.

La UNAL busca con esta convocatoria no solo ampliar y renovar su planta docente, sino también fortalecer la investigación, la formación de estudiantes y la proyección institucional en diversas áreas académicas.

La convocatoria es vista como una oportunidad para académicos que deseen consolidar su carrera en una de las universidades públicas más reconocidas del país, con un modelo que promueve la excelencia educativa y la producción científica.