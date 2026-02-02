Educación

Leopoldo Múnera renuncia a su cargo como profesor en la Universidad Nacional: "Están atrapados en un largo conflicto"

Múnera señala que su decisión no responde únicamente a un fallo judicial.

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de febrero de 2026, 4:02 a. m.
Renuncia de Leopoldo Múnera a la Universidad Nacional
Renuncia de Leopoldo Múnera a la Universidad Nacional Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

Leopoldo Alberto Múnera Ruiz anunció su renuncia como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, poniendo fin a una relación académica de más de cuatro décadas con la institución.

La decisión fue comunicada a través de una carta en la que el docente explicó las razones que lo llevaron a dar este paso, luego de haber sido separado del cargo de rector por decisión del Consejo de Estado.

En el documento, Múnera señala que los debates sobre el rumbo de la universidad y los cambios internos en distintos campos del conocimiento “están atrapados en un largo conflicto que ha sido personalizado y desvirtuado”, una situación que, según él, ha terminado afectando el buen nombre de la Universidad Nacional.

Para Múnera, esta confrontación ha impedido el reconocimiento de la autonomía universitaria y el desarrollo de un proceso que buscaba democratizar el gobierno institucional y la vida académica.

La renuncia se produce meses después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027. En esa decisión, el alto tribunal concluyó que el Consejo Superior Universitario no tenía facultades jurídicas para dejar sin efectos el acto administrativo mediante el cual había sido designado previamente José Ismael Peña Reyes como rector, en marzo de 2024.

El fallo, de única instancia, dejó sin validez la designación de Múnera y mantuvo abierta la controversia jurídica e institucional sobre la rectoría de la universidad.

En su carta, Múnera señala que su decisión no responde únicamente al fallo judicial, sino también a una reflexión más amplia sobre su papel en medio del debate interno.

“Convencido de que el proyecto de universidad que hemos impulsado no depende de una persona”, afirma, considera que otros docentes deben asumir el relevo académico y animar las reformas que, a su juicio, necesita la Universidad Nacional. Por esa razón, indica que declina la pretensión de culminar el periodo institucional en la rectoría.

Diez exrectores de la Universidad Nacional piden a la Procuraduría que garantice la reincorporación de Ismael Peña como cabeza de la institución

Además de declinar la pretensión de culminar el período institucional en la rectoría, Múnera anuncia su retiro voluntario de la docencia. En la misiva explica que esta decisión le permitirá cerrar un ciclo fundamental de su vida laboral y académica y comenzar otro, vinculado al retiro voluntario, desde el cual podrá hacer aportes desde una nueva situación institucional.

Aclaró también que su salida no implica una ruptura con la Universidad Nacional y expresó su satisfacción por “seguir siendo parte” de la institución.

Noticias Destacadas