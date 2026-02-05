MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció que el proyecto de la Universidad de los Montes de María recibió concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional.

La iniciativa, que será construida con recursos propios del departamento, representa una apuesta estratégica por la equidad territorial, la transformación social y la reparación histórica de una región profundamente marcada por el conflicto armado colombiano.

“Hoy, damos un paso definitivo hacia un sueño colectivo. La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento”, aseguró el gobernador Yamil Arana.

Con el concepto técnico favorable ya emitido, el siguiente paso será la presentación ante el Sistema General de Regalías, donde se adelantará el proceso de evaluación y aprobación definitiva que permitirá avanzar hacia la ejecución de la obra.