Confidenciales

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

El gobernador Yamil Arana dio a conocer la noticia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 11:22 p. m.
Universidad de los Montes de María
Universidad de los Montes de María Foto: Suministrada a SEMANA.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció que el proyecto de la Universidad de los Montes de María recibió concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional.

La iniciativa, que será construida con recursos propios del departamento, representa una apuesta estratégica por la equidad territorial, la transformación social y la reparación histórica de una región profundamente marcada por el conflicto armado colombiano.

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Hoy, damos un paso definitivo hacia un sueño colectivo. La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento”, aseguró el gobernador Yamil Arana.

Con el concepto técnico favorable ya emitido, el siguiente paso será la presentación ante el Sistema General de Regalías, donde se adelantará el proceso de evaluación y aprobación definitiva que permitirá avanzar hacia la ejecución de la obra.

Confidenciales

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Confidenciales

Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Confidenciales

¿El santismo destaparía sus cartas a la Presidencia este 9 de febrero? Esto dijo Esteban Santos

Confidenciales

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Confidenciales

“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Confidenciales

Álvaro Uribe pide un exorcismo para Iván Cepeda. Así lo dijo

Confidenciales

Susana Muhamad propone que Roy Barreras desista de su candidatura y apoye a Iván Cepeda

Cartagena

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Cartagena

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Gente

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Más de Confidenciales

Universidad de los Montes de María.

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Playa de Puerto Mocho.

Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Esteban Santos habló de la decisión del santismo para las elecciones presidenciales de este 2026.

¿El santismo destaparía sus cartas a la Presidencia este 9 de febrero? Esto dijo Esteban Santos

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay.

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Juan Fernando Cristo

“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe pide un exorcismo para Iván Cepeda. Así lo dijo

Susana Muhamad, Roy Barreras, Iván Cepeda.

Susana Muhamad propone que Roy Barreras desista de su candidatura y apoye a Iván Cepeda

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

“Si contesto eso, me separo esta noche”: la respuesta de David Luna que hizo reír al auditorio del debate de la Gran Consulta

La diputada y vocera departamental del Partido Verde, Angélica Gómez, entregó detalles

CNE autoriza recomposición de la lista del Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes

Noticias Destacadas