Alerta en la educación: Las 3 universidades que llevan 4 años perdiendo estudiantes

Los años han pasado y muchas universidades han ido perdiendo estudiantes por diferentes motivos, un aspecto más que se suma a la difícil situación que hay en el país con temas relacionados con la educación.

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) publicó recientemente unos datos que muestra resultados desfavorables para algunas instituciones, especialmente en lo que tiene que ver con el número de estudiantes matriculados.

La Universidad Autónoma de Colombia fue una de las que más disminución reflejó en este tema. En su momento, estuvo dentro de los primeros lugares recibiendo más de 8.000 nuevos estudiantes en un solo año y contando con 95 programas.

Sin embargo, esto cambió drásticamente, ya que en el 2021 la cifra cayó a tan solo 1.850 alumnos. Para 2024, según números del SNIES, recibió 563 alumnos inscritos para solo 24 programas .

Este es, quizás, el caso más dramático, pero hay otras instituciones que van por la misma vía y sus cifras siguen cayendo. La que aparece segunda en este tema es la Universidad Central, que todavía cuenta con una Acreditación de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación.

Este centro educativo en el 2020 contó con más de 10 mil alumnos activos, pero para 2024 registró una caída de más del 30 % en sus matrículas: entre estos años perdió 3.235 estudiantes.

Finalmente, en el tercer puesto aparece la Universidad Cooperativa de Colombia, que tiene presencia en más de 18 ciudades, pero aún así ha visto una gran disminución en este aspecto.

Este centro educativo pasó de tener 38.672 estudiantes en 2021 a 35.454 en 2024, lo que refleja una caída del 8.3 % en sus matrículas, aunque su número de miembros sigue siendo alto.

En contrates, el SNIES también destacó las universidades que han tenido un mayor ingreso de estudiantes en los últimos años. Dentro de estas se encuentran la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), la Uniminuto y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN).

Además, universidades como Los Andes, la Javeriana o la Nacional mantuvieron sus cifras estables y siguen siendo sitios muy llamativos para los estudiantes.