Modelo educativo finlandés HEI se abre paso en Colombia. ¿De qué se trata?

El encuentro Diálogo por la Niñez: Educación con Enfoque Internacional marcó un hito importante en la discusión sobre el desarrollo de la educación temprana en el país, en un momento en que la llegada del modelo educativo finlandés HEI, implementado por el Buckingham School a través de su programa HEI Schools , iniciativa cofundada por la University of Helsinki, empieza a abrir nuevas perspectivas y enfoques innovadores para la educación en la primera infancia en Colombia.

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Durante el evento se destacó la importancia de intercambiar experiencias internacionales y de alto nivel, como el reconocido modelo finlandés HEI, que ha demostrado ser un referente global en la promoción del desarrollo integral en los niños y niñas en sus primeros años de vida. A la fecha 10.000 estudiantes han aplicado su currículum, el cual está activo en 20 países, entre los que se encuentran Argentina, Canadá, China, Japón, Corea del Sur, donde 1.120 docentes han encontrado en esta metodología una alternativa exitosa para la primera infancia. Con su llegada al país, la iniciativa busca no solo comprender los desafíos existentes, sino también identificar las oportunidades para fortalecer y adaptar estos enfoques a la realidad colombiana.

En este contexto, Juliana Salazar, economista, consultora del Banco Mundial y rectora del Buckingham School, compartió su visión sobre la implementación del modelo en Colombia: “Traer HEI Schools a nuestro colegio ha sido un cambio de paradigma espectacular. Nos ha enseñado que los niños aprenden en todo momento y en todo lugar, por eso los espacios de aprendizaje son fundamentales. En Colombia tendemos a llenar a los niños de estímulos, pero HEI nos ha mostrado la importancia de la calma y el bienestar. Hablar de curiosidad y creatividad en niños de 3 a 6 años es la base del modelo. HEI nos invita, sobre todo, a dejar que los niños sean niños”.

Las instituciones están ajustando sus modelos para atraer a estos nuevos perfiles de estudiantes. Foto: Eve - stock.adobe.com

Por su parte, Lasse Lipponen, doctor en Educación, docente en Psicología Educativa y cofundador de HEI Schools, explicó el valor del juego como eje central del aprendizaje: “El juego siempre ha tenido un lugar fundamental en la educación finlandesa. El aprendizaje basado en el juego es un método estructurado: los docentes establecen objetivos claros, pero parte de las ideas de los propios niños. En un mundo lleno de desafíos, necesitamos formar una generación capaz de imaginar nuevas soluciones, y la imaginación es una de las competencias más importantes que deben desarrollarse desde la primera infancia”.

Asimismo, Heikki Vartia, director de negocios internacionales de HEI Schools, destacó el origen y propósito del modelo: “HEI Schools nació hace 10 años al ver el interés global por el sistema educativo finlandés. Muchas delegaciones querían entender cómo implementarlo, pero no existía una forma clara de hacerlo. Por eso creamos un modelo que permite llevar la esencia del jardín finlandés al mundo, formando docentes y acompañando a las instituciones en la adaptación de este enfoque a sus propios contextos”.

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El evento también contó con la participación de la profesora Sandra, quien hizo un llamado a repensar las prioridades en la educación inicial: “Somos una cultura con un interés desmedido por medirlo todo y priorizar los contenidos por encima de la infancia. Olvidamos que los niños necesitan jugar, imaginar, crear y explorar. La educación inicial es el presente, no el futuro, y debe asumirse como un derecho impostergable”.

La participación de estos expertos enriqueció el debate y reafirmó la relevancia de tener un enfoque innovador y contextualizado que prepare a los niños y niñas colombianos para un mundo cada vez más incierto y cambiante. La llegada del modelo HEI Schools al país representa una oportunidad única para transformar la educación inicial, promoviendo habilidades que trascienden el contenido académico y fortaleciendo el bienestar integral de la niñez.

Un espacio de diálogo y reflexión que evidenció que la colaboración y el intercambio de experiencias internacionales son clave para construir un futuro educativo más inclusivo, innovador y de calidad para toda la población infantil colombiana.