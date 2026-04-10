La educación en Colombia enfrenta un punto crítico: encuentro de líderes abre discusión sobre el futuro del sistema educativo

En un contexto marcado por la necesidad de cerrar brechas educativas, mejorar los resultados de aprendizaje y responder a nuevas exigencias globales, el liderazgo institucional empieza a consolidarse como un factor determinante en la calidad educativa en Colombia.

Bajo este panorama, el Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez, Colombia Excelente y Grupo Santillana realizarán el próximo 16 de abril en Bogotá el ‘Foro de Líderes Educativos’. El evento se llevará a cabo en Compensar de la calle 94 y convocará a directivos de instituciones, expertos internacionales y tomadores de decisión.

El encuentro se desarrolla en un momento en el que el país enfrenta desafíos en calidad, equidad y pertinencia educativa, así como dificultades en la formación de competencias y la adaptación a nuevas dinámicas digitales y sociales.

Uno de los ejes del foro será la discusión sobre modelos de gestión educativa. A nivel internacional, el debate sobre calidad ha incorporado enfoques que van más allá de los resultados académicos e incluyen la forma en que se gestionan las instituciones. En ese marco, se abordará el Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), basado en principios como la autoevaluación, la mejora continua y la generación de valor sostenible.

En Colombia, el Ministerio de Educación ha promovido la adopción de modelos de gestión de calidad para fortalecer la organización institucional y mejorar los resultados. En este proceso, Colombia Excelente ha acompañado a más de 600 instituciones.

El foro contará con la participación de la exministra Cecilia Vélez y representantes del Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez, quienes compartirán experiencias en la implementación de modelos de excelencia.

El evento busca articular el contexto nacional con tendencias internacionales, en un escenario donde el liderazgo y la gestión institucional adquieren relevancia frente a los retos actuales de la educación.