¿Ya le llegó el subsidio de transporte escolar en Bogotá?: esto es lo que debe tener en cuenta para acceder al tercer pago

Más de 21.000 estudiantes están incluidos en este ciclo, pero hay un dato que los acudientes deben revisar antes de intentar usar el dinero. La iniciativa también se ha venido realizando en otras ciudades.

Subsidio de Transporte Escolar: más de 15.000 estudiantes pueden cobrar el beneficio en Bogotá; ojo con las fechas

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que ya inició el desembolso del tercer ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá, un beneficio dirigido a estudiantes de instituciones educativas oficiales.

Para este nuevo ciclo fueron destinados $6.689 millones, recursos que llegarán a 21.113 estudiantes como parte de la estrategia para apoyar su asistencia y permanencia en el sistema educativo oficial.

Pero más allá del anuncio del pago, una de las dudas que pueden tener los acudientes es cómo acceder al dinero una vez esté disponible.

La SED informó que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el número de celular registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) cuando el abono esté disponible.

Autoridades distritales detectaron mensajes sospechosos ligados a las elecciones de 2026. Foto: Getty Images

¿Cómo acceder al subsidio?

Existen dos modalidades para recibir y utilizar el beneficio. En el caso de DaviPlata, el acudiente titular debe ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de la plataforma utilizando su documento y clave. Allí podrá consultar el saldo y realizar retiros sin costo en cajeros automáticos Davivienda y puntos autorizados como Reval y Punto Red.

La segunda alternativa corresponde a TuLlave – SITP. En este caso, el estudiante beneficiario debe acercarse a una taquilla o dispositivo del sistema con su tarjeta personalizada.

Una de las tarjetas "Tu llave". Foto: Daniel Reina

Una vez allí, debe ingresar la tarjeta, seleccionar la opción de transacciones virtuales, elegir el convenio SED, confirmar la activación y realizar la recarga del subsidio asignado. Antes de viajar, se debe verificar que el saldo haya quedado cargado.

Ojo con los datos registrados

Para este y los próximos ciclos de pago, la Secretaría de Educación recomienda revisar que la información del núcleo familiar esté actualizada en el SIMAT.

En la modalidad DaviPlata, es fundamental que esté registrado correctamente el número de celular activo del acudiente. Para TuLlave, deben estar vigentes el tipo y número de documento de identidad del estudiante beneficiario.

Advertencia a usuarios de Nequi, Daviplata y bancos. Foto: Daviplata

Si hubo un cambio de número telefónico, documento de identidad o dirección de residencia, la actualización debe realizarse directamente en la secretaría académica de la institución educativa oficial correspondiente.

La entidad aclara un punto importante: no actualizar la información no significa perder el subsidio, aunque sí puede generar retrasos en el desembolso o dificultades para activar el saldo.

Por eso, los acudientes de los estudiantes beneficiarios pueden revisar primero la información registrada y estar atentos al mensaje de texto que notificará la disponibilidad del dinero.

La Secretaría de Educación también recomienda hacer efectivo el subsidio dentro de las fechas establecidas y consultar sus canales oficiales en caso de tener dudas sobre el proceso.