Unidad de Mantenimiento Vial supera el millón de metros cuadrados intervenidos este año en Bogotá: “Mejorar la malla vial local e intermedia”

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), bajo la dirección de la ingeniera Mónica Rueda, informó que este año alcanzó un millón de metros cuadrados intervenidos en infraestructura vial y peatonal en Bogotá.

En imágenes | Este es el antes y después de algunas de las obras de mantenimiento vial más importantes de Bogotá

De acuerdo con la entidad, las intervenciones han permitido mejorar la conexión de los barrios con las vías principales de la capital y atender las necesidades de movilidad en 615 barrios, con acciones que, según la UMV, han beneficiado a más de dos millones de ciudadanos.

Durante este año, la entidad ha tapado 137.634 huecos en diferentes sectores de la ciudad. Entre las obras realizadas se encuentran trabajos en las inmediaciones de Corabastos, la calle 222, el sector de Unir, Bosa y los alrededores de la avenida José Celestino Mutis.

Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Foto: Suministrada / UMV - API

La UMV también reportó el uso de asfalto reciclado como parte de una estrategia de economía circular. Este proceso permite reutilizar el pavimento deteriorado que se retira de las calles para producir nuevo material e instalarlo en las vías que lo requieran. Con esta técnica se han intervenido 119.388 metros cuadrados de malla vial.

Asimismo, la entidad ha brindado apoyo en 47 ocasiones a otras instituciones, entre ellas las secretarías de Movilidad, Seguridad y Ambiente, el IDU, la UAESP, Espacio Público y la Policía Nacional.

En el marco del programa ‘Gabinete al barrio’, la UMV ha realizado más de 15 encuentros con la comunidad este año. Estos espacios buscan identificar y gestionar las problemáticas relacionadas con la infraestructura de los barrios.

Durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la UMV ha tapado 205.186 huecos y ha ejecutado 2.097.276 metros cuadrados en vías, andenes y ciclorrutas de Bogotá.