Bogotá

Marchas en Bogotá: estos son los puntos y horarios que pueden complicar su desplazamiento por la capital

Bogotá tendrá varias movilizaciones y actividades ciudadanas entre el 28 y el 30 de septiembre, con concentraciones en diferentes puntos de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de septiembre de 2026 a las 12:14 p. m.
Imagen de personas marchando en una manifestación social.
Imagen de personas marchando en una manifestación social.

Durante los próximos días habrá marchas, plantones y actividades ciudadanas en distintos sectores de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Gobierno publicó la agenda de las jornadas y recomendó a quienes tengan que desplazarse por la ciudad consultar las novedades de movilidad, prever posibles desvíos y revisar las actualizaciones de las autoridades de tránsito.

Paro Nacional de Maestros, Fecode
Fecode y centrales obreras anuncian marchas contra Abelardo De La Espriella y preparan paro nacional

Movilizaciones durante los próximos días en Bogotá

  • Lunes 28 de septiembre: cuatro actividades programadas

A las 11:00 a. m., está programada la marcha 28S Libres, vivas y nombradas, con inicio en la Universidad Pedagógica Nacional, en Chapinero, y destino en la Universidad Nacional de Colombia.

A las 2:00 p. m., está prevista la marcha 28S las mujeres resisten, que partirá de la Universidad Nacional de Colombia, en Teusaquillo, hacia el Museo Nacional.

A esa misma hora habrá en el Museo Nacional, localidad de Santa Fe, un evento cultural con reivindicaciones relacionado con el Día de acción global por el aborto legal y seguro y el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.

También a las 2:00 p. m. se realizará la marcha ¡Caigamos juntas al plantón!, con salida del Parque Nacional y destino en el Museo Nacional.

Manifestantes avanzan desde el Parque Nacional por la Carrera 10 y la Carrera 13, en sentido norte-sur.
Están programadas varias marchas en la capital que pueden afectar la movilidad Foto: Bogotá Tránsito

La agenda también registra, a las 2:00 p. m., la marcha ¡La UCMC se une a la marea verde!, que tendrá como punto de inicio la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Santa Fe.

  • Martes 29 de septiembre

Para el martes sí aparece una movilización: a las 3:00 p. m. está programada la marcha En defensa de la vida, las artes y la paz, con punto de encuentro en el Museo Nacional, en la localidad de Santa Fe.

Además, a las 5:00 p. m., se realizará el evento cultural con reivindicaciones “Firmes por nuestra fe”, en la Plaza de Bolívar, localidad de La Candelaria.

  • Miércoles 30 de septiembre

A las 2:00 p. m. está programado el evento cultural con reivindicaciones de la Conmemoración Masacre sur Oriente, en la Casita del Pensamiento, barrio Altamira, localidad de San Cristóbal.

A las 5:00 p. m. vuelve a aparecer el evento Firmes por nuestra fe, esta vez también en la Plaza de Bolívar, en La Candelaria.

De izquierda a derecha: El presidente Abelardo De La Espriella y un encapuchado en una universidad.
¿Prohibir capuchas en las marchas? ¿Quién responde por los destrozos?

La Secretaría Distrital de Gobierno recomienda consultar la información actualizada en sus canales oficiales y en los de las autoridades de tránsito.

También pide planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Para quienes participen en las movilizaciones, la recomendación es hacerlo de manera pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas.

La Secretaría señala que sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán estas jornadas.