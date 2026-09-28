Durante los próximos días habrá marchas, plantones y actividades ciudadanas en distintos sectores de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Gobierno publicó la agenda de las jornadas y recomendó a quienes tengan que desplazarse por la ciudad consultar las novedades de movilidad, prever posibles desvíos y revisar las actualizaciones de las autoridades de tránsito.

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Movilizaciones durante los próximos días en Bogotá

Lunes 28 de septiembre: cuatro actividades programadas

A las 11:00 a. m., está programada la marcha 28S Libres, vivas y nombradas, con inicio en la Universidad Pedagógica Nacional, en Chapinero, y destino en la Universidad Nacional de Colombia.

A las 2:00 p. m., está prevista la marcha 28S las mujeres resisten, que partirá de la Universidad Nacional de Colombia, en Teusaquillo, hacia el Museo Nacional.

A esa misma hora habrá en el Museo Nacional, localidad de Santa Fe, un evento cultural con reivindicaciones relacionado con el Día de acción global por el aborto legal y seguro y el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.

También a las 2:00 p. m. se realizará la marcha ¡Caigamos juntas al plantón!, con salida del Parque Nacional y destino en el Museo Nacional.

Están programadas varias marchas en la capital que pueden afectar la movilidad Foto: Bogotá Tránsito

La agenda también registra, a las 2:00 p. m., la marcha ¡La UCMC se une a la marea verde!, que tendrá como punto de inicio la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Santa Fe.

Martes 29 de septiembre

Para el martes sí aparece una movilización: a las 3:00 p. m. está programada la marcha En defensa de la vida, las artes y la paz, con punto de encuentro en el Museo Nacional, en la localidad de Santa Fe.

Además, a las 5:00 p. m., se realizará el evento cultural con reivindicaciones “Firmes por nuestra fe”, en la Plaza de Bolívar, localidad de La Candelaria.

Miércoles 30 de septiembre

A las 2:00 p. m. está programado el evento cultural con reivindicaciones de la Conmemoración Masacre sur Oriente, en la Casita del Pensamiento, barrio Altamira, localidad de San Cristóbal.

A las 5:00 p. m. vuelve a aparecer el evento Firmes por nuestra fe, esta vez también en la Plaza de Bolívar, en La Candelaria.

¿Prohibir capuchas en las marchas? ¿Quién responde por los destrozos?

La Secretaría Distrital de Gobierno recomienda consultar la información actualizada en sus canales oficiales y en los de las autoridades de tránsito.

También pide planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Para quienes participen en las movilizaciones, la recomendación es hacerlo de manera pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas.

La Secretaría señala que sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán estas jornadas.