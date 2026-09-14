Fecode y las centrales obreras anunciaron una jornada de protestas para el 14 de octubre y plantearon la realización de un paro nacional durante noviembre, como parte de su plan de acción contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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La primera movilización será en octubre

La convocatoria surgió del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, realizado en Bogotá los días 11 y 12 de septiembre.

Contó con participación de más de 1.500 delegados de organizaciones sindicales, sociales, campesinas, étnicas y políticas.

De acuerdo con la declaración política de la CUT, el 14 de octubre fue definido como una jornada de movilización contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El documento señala que la convocatoria estará relacionada con la defensa de la democracia, la soberanía, los derechos de los trabajadores y las reformas sociales.

Aunque el 14 de octubre ya aparece establecido en el plan de acción de la CUT, todavía faltan por conocerse detalles operativos de las movilizaciones, como los puntos de concentración y los recorridos en cada ciudad.

Fecode difundió la convocatoria y llamó a fortalecer la organización territorial y la movilización nacional en defensa de la soberanía, la democracia, la paz, los derechos conquistados y los servicios públicos, incluida la educación pública.

Por ahora, las organizaciones no han informado los puntos de concentración ni los recorridos que tendrán las manifestaciones en las principales ciudades del país.

Fecode anunció nuevas jornadas de movilización junto con las centrales obreras y otras organizaciones sociales. Foto: FECODE

Preparan un paro nacional para noviembre

La declaración de la CUT incluye dentro de su plan de acción un “Paro Nacional contra el gobierno de Abelardo De La Espriella” durante noviembre.

Sin embargo, todavía no existe una única fecha definitiva para el inicio de esa protesta.

Según la información divulgada por las organizaciones, se planteó la posibilidad de comenzar la jornada el 11 o el 20 de noviembre, mientras avanzan los preparativos y la coordinación entre los diferentes sectores.

La movilización de octubre funcionaría, de esta manera, como una jornada previa para fortalecer la convocatoria y medir la capacidad de movilización de las organizaciones antes del paro nacional planteado para noviembre.

Representantes de Fecode participan en la agenda de movilizaciones anunciada por las centrales obreras para los próximos meses. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Las organizaciones sindicales y sociales que participaron en el encuentro definieron una serie de temas que estarán en el centro de sus próximas movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre sus principales planteamientos están: