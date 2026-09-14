Con un termo de agua: así intentó defenderse un policía de un atraco en Barranquilla

Un subintendente de la Policía Nacional, de 33 años, resultó herido a bala durante un presunto intento de hurto registrado en la tarde del sábado 12 de septiembre en el barrio Betania, en el norte de Barranquilla.

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El uniformado, quien lleva aproximadamente 13 años en la institución y pertenece a la Fuerza Disponible Púrpura de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se encontraba vestido de civil cuando ocurrió el hecho.

Según la información recopilada por las autoridades, el policía había terminado de realizar actividad física en el Centro Comercial Único y se dirigía hacia su residencia.

Cuando transitaba por el sector de la carrera 41 con calle 74B, fue interceptado por un hombre que, de acuerdo con la primera información conocida, lo habría intimidado con un revólver para exigirle sus pertenencias.

Lo que ocurrió después llamó la atención de las autoridades.

Ante la amenaza, el subintendente reaccionó lanzándole el termo con agua que llevaba en las manos e intentó escapar del lugar.

La respuesta del presunto delincuente fue disparar.

El proyectil alcanzó al uniformado en el brazo derecho, causándole una herida con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, el responsable huyó del lugar en una motocicleta negra.

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El policía, pese a estar herido, logró desplazarse por sus propios medios hasta la Clínica La Asunción, donde recibió atención médica.

La primera hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el hecho estaría relacionado con un intento de hurto. El uniformado no se encontraba realizando labores de servicio en ese momento y se desplazaba hacia su vivienda después de realizar ejercicio.

Ahora las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quién fue el responsable del ataque y determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Los investigadores buscan establecer la identidad del hombre que habría cometido el intento de robo y la ruta que tomó después de escapar del lugar.

El caso vuelve a poner la lupa sobre los hechos de inseguridad que se presentan en distintos sectores de Barranquilla, pero también dejó una escena poco habitual: un policía que, al ser sorprendido por un hombre armado, terminó utilizando como reacción inmediata el objeto que llevaba en la mano, un simple termo de agua.

La investigación continuará para determinar si efectivamente se trató de un intento de hurto y lograr la captura del responsable del disparo.