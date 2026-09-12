Denuncian penalmente a alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, por supuesto apoyo de alias Castor de Los Costeños en su campaña política

El concejal de Soledad, Atlántico, Bryan Orozco, publicó por medio de su cuenta en la red social X la solicitud que hizo ante la Fiscalía General de la Nación para que investiguen formalmente a la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, luego de que SEMANA revelara un audio donde Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, dijo que apoyó su candidatura en 2023.
“Nosotros hablamos con esta señora, Alcira Sandoval. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde…”, reveló este medio de comunicación en su momento.
Solicitud respetuosa a la @FiscaliaCol— BRYAN OROZCO (@BryanOrozcoLl) September 11, 2026
En Soledad la democracia, la vida y el desarrollo económico están en juego.
Los hechos revelados por la @RevistaSemana no pueden quedar impunes: comerciantes y motocarristas extorsionados y asesinados, y los recursos del pueblo saqueados… pic.twitter.com/KRqimnPnWz
Para el concejal Orozco es necesario que desde el ente investigador determinen si la actual mandataria de los soledeños tiene o no los nexos que el líder de esa organización le dijo al gobierno de Gustavo Petro en medio del polémico proceso de la paz total urbana.
“Esta afirmación resulta particularmente grave porque, de ser corroborada mediante elementos materiales probatorios y evidencia física, podría significar que una estructura criminal organizada tuvo algún nivel de intervención, apoyo, financiación, presión, influencia o coordinación en el proceso electoral mediante el cual resultó elegida la actual alcaldesa de Soledad”, señala la denuncia.
Asimismo, indicó: “Particular relevancia merece establecer si el supuesto respaldo electoral atribuido a alias ‘Castor’ produjo algún tipo de contraprestación, favorecimiento, protección, tolerancia institucional, acceso a información, contratación, nombramiento, intervención administrativa o cualquier otra ventaja para personas vinculadas con dicha estructura”.
El documento conocido por SEMANA también menciona al exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza y sostiene que la candidatura de Sandoval en 2023 fue públicamente identificada con su sector político. Sin embargo, el propio documento advierte que los antecedentes judiciales allí mencionados “no permiten presumir que Pulgar haya cometido otros delitos”.
“La hipótesis investigativa debe comprender no solamente la eventual financiación ilegal de la campaña, sino cualquier forma de apoyo criminal, presión electoral, constreñimiento, coordinación territorial, compra de votos, utilización de estructuras armadas o delincuenciales, entrega de recursos, compromisos políticos o administrativos y eventuales contraprestaciones posteriores”, precisa el escrito.
Los delitos que el político soledeño pide investigar son concierto para delinquir, delitos contra los mecanismos de participación democrática y delitos contra la administración pública.