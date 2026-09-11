Caen cuatro presuntos integrantes del ELN en La Guajira: estos detalles entregó el presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer que dieron un duro golpe a la guerrilla del ELN en la ranchería Aracachom, Maicao, donde el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro presuntos integrantes del frente 6 de Diciembre de este grupo ilegal.
¡Golpe al ELN en La Guajira!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026
En la ranchería Aracachom, Maicao, nuestro Ejército Nacional capturó en flagrancia a 4 integrantes del grupo narcoterrorista frente “6 de Diciembre” del ELN.
En la operación fueron incautados 2 fusiles, 2 armas cortas, 151 municiones, 6 proveedores,… pic.twitter.com/Vv5jaabdLa
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