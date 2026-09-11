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Caen cuatro presuntos integrantes del ELN en La Guajira: estos detalles entregó el presidente Abelardo De La Espriella

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

11 de septiembre de 2026 a las 6:58 a. m.
Golpe al ELN en La Guajira.
Golpe al ELN en La Guajira. Foto: Suministrada a SEMANA.

El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer que dieron un duro golpe a la guerrilla del ELN en la ranchería Aracachom, Maicao, donde el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro presuntos integrantes del frente 6 de Diciembre de este grupo ilegal.

En desarrollo…